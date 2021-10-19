Чому восени болять вени і як їм допомогти: антиварикозна гімнастика від експерта

Антиварикозна гімнастика допоможе, коли болять вени, і попередить варикоз / Фото: Колаж: Сьогодні

Восени відбувається загострення багатьох хронічних захворювань, в тому числі і варикозної хвороби: болі, важкість у ногах з'являються при різкій зміні погоди, атмосферного тиску, підвищеній вологості.

Як допомогти при болях в ногах і чому важливо вчасно діагностувати і лікувати варикоз – допоміг розібратися професор кафедри ерготерапії і фізіотерапії Національного університету фізичного виховання і спорту України, реабілітолог Олексій Ніканоров.

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Олексій Ніканоров / Фото: пресслужба

Чому з'являються і болять вени на ногах?

Не тільки при вже яскраво виражених венозних вузлах на ногах, але і при венозній недостатності людина не може довго стояти або багато ходити, ноги починають буквально "нити", а хода набуває тяжкість. Розвиток варикозної хвороби в багатьох випадках зумовлений генетично (коли мама, тато, бабусі/дідусі теж хворіли на варикоз).

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Але сучасні реалії такі, що розвиток венозної недостатності і варикозної хвороби викликають, здавалося б, "банальні" чинники: незручне взуття, високі підбори, сидячий спосіб життя, тривале перебування в положенні стоячи. Також розвиток варикозу прямо пов'язаний з порушенням постави, плоскостопістю і іншими проблемами опорно-рухового апарату.

У групі ризику з розвитку варикозної хвороби також люди, які перенесли травми ніг і/або таза, жінки в період вагітності, курці, люди із зайвою вагою. І важливо не пропустити "перші дзвінки" – наприклад, набряки, болі при відсутності зовнішнього випинання вен вже можуть говорити про розвиток варикозної хвороби.

Як запідозрити варикоз на ранній стадії?

Передусім прислухайтеся до сигналів, які вам посилає організм. Якщо крім тяжкості, почуття розпирання в ногах, швидкої втоми ніг, болю по ходу вен турбують болі в м'язах, нічні судоми – це ознаки варикозної хвороби. Також при варикозі з'являються набряки, які особливо помітні ввечері і проходять до ранку.

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Але найперший симптом варикозу – так званий синдром важких ніг: від моменту відчуття тяжкості в ногах до появи помітних варикозних вен може минути років 5-10, – говорить Олексій Ніканоров, – вже тоді важливо зайнятися профілактикою розвитку варикозної хвороби.

А явні судинні зірочки (телеангіоектазія), пігментація шкіри, її надмірна сухість і виступаючі вени – це взагалі вагомий привід звернутися до фахівця.

Пігментація шкіри, її надмірна сухість і виступаючі вени – це привід звернутися до фахівця / Фото: freepik.com

Безумовно, різні венотоніки, гелі та мазі полегшать ваш стан і знімуть біль, але саму проблему розвитку венозної недостатності вони не розв'яжуть. І тим більше не вилікують вже наявні венозні вузли.

А навіщо лікувати варикоз, адже він не виліковний на 100%?

Якщо нічого не робити, то захворювання прогресуватиме, крім болю, некрасиво виступаючих вен, можуть виникнути і серйозніші наслідки. Наприклад, трофічні виразки на ногах, тромбоз глибоких вен і тромбоемболія, яка часто призводить до смерті.

Зараз безліч сучасних способів прибрати вже наявні непрохідні вени, і підтримати здоров'я, пригальмувати розвиток хвороби, якщо стадія варикозу початкова. Рекомендувати грамотне лікування варикозу, залежно від стадії хвороби, може тільки флеболог або судинний хірург.

Як не заробити варикоз, які продукти корисні для судин?

Доброю профілактикою варикозної хвороби стане здоровий спосіб життя, зручне взуття, при необхідності – носіння компресійної білизни, зниження зайвої ваги, носіння ортопедичних устілок при проблемах з поставою і плоскостопості.

Для еластичності вен важливо їсти морську рибу, фрукти, овочі, особливо листові / Фото: freepik.com

Також для еластичності вен важливо їсти морську рибу, овочі і фрукти, особливо листові, спаржеву квасолю, цитрусові, бобові. А зміцнити м'язи на ногах і стінки судин, зняти хворобливість добре допомагають йога, катання на велосипеді, посильні піші прогулянки, фізіотерапевтичні процедури і гімнастика. При необхідності – лікар може призначити додатковий прийом венотоників або препаратів, які допомагають зміцнити стінки судин.

Яку антиварикозну гімнастику можна робити вдома?

Перш ніж піти на масаж або почати робити зарядку для ніг при вже наявних венозних вузлах, змінах на шкірі ніг і тим більше виразках – обов'язково проконсультуйтеся з лікарем! Також варто дізнатися думку професіонала, якщо вас тільки почали турбувати набряки або болі в ногах.

Взагалі ж в цілях профілактики варикозу і полегшення стану при болях допоможуть такі вправи:

Сядьте на стілець, спробуйте по черзі правою, потім те ж саме – лівою ногою захоплювати різні предмети – рушник, маленький м'яч або просто шматок тканини. Піднімайте предмет, при цьому ноги в колінах не згинайте!

Сидячи вже на підлозі, намагайтеся тягнути від себе і на себе носки (передню частину стопи).

Також можна робити кругові рухи стопами. А лежачи на підлозі, на спині робити добре відомі всім "ножиці" і "велосипед". А ще в положенні стоячи – перекочуватися з п'яти на носок – і назад. Від самого початку робити по 3-5 повторень, потім, виходячи з вашого самопочуття, збільшити до 10 і так далі.

Нагадаємо, що раніше ми писали, навіщо робити розминку на роботі і чим небезпечна гіподинамія.