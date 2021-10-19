Почему осенью болят вены и как им помочь: антиварикозная гимнастика от эксперта

Антиварикозная гимнастика поможет, когда болят вены, и предупредит варикоз / Фото: Коллаж: Сегодня

Осенью происходит обострение многих хронических заболеваний, в том числе и варикозной болезни: боли, тяжесть в ногах появляются при резкой смене погоды, атмосферного давления, повышенной влажности.

Как помочь при болях в ногах и почему важно вовремя диагностировать и лечить варикоз – помог разобраться профессор кафедры эрготерапии и физиотерапии Национального университета физического воспитания и спорта Украины, реабилитолог Алексей Никаноров.

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Алексей Никаноров / Фото: пресс-служба

Почему появляются и болят вены на ногах?

Не только при уже ярко выраженных венозных узлах на ногах, но и при венозной недостаточности человек не может долго стоять или много ходить, ноги начинают буквально "ныть", а походка обретает тяжесть. Развитие варикозной болезни во многих случаях обусловлено генетически (когда мама, папа, бабушки/дедушки тоже болели варикозом).

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Но современные реалии таковы, что развитие венозной недостаточности и варикозной болезни вызывают, казалось бы, "банальные" факторы: неудобная обувь, высокие каблуки, сидячий образ жизни, длительное нахождение в положении стоя. Также развитие варикоза напрямую связано с нарушением осанки, плоскостопием и другими проблемами опорно-двигательного аппарата.

В группе риска по развитию варикозной болезни также люди, перенесшие травмы ног и/или таза, женщины в период беременности, курильщики, люди с лишним весом. И важно не пропустить "первые звонки" – например, отеки, боли при отсутствии внешнего выпячивания вен уже могут говорить о развитии варикозной болезни.

Как заподозрить варикоз на ранней стадии?

В первую очередь прислушайтесь к сигналам, которые вам посылает организм. Если помимо тяжести, чувства распирания в ногах, быстрой усталости ног, болей по ходу вен беспокоят боли в мышцах, ночные судороги – это признаки варикозной болезни. Также при варикозе появляются отеки, которые особенно заметны вечером и проходят к утру.

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Но самый первый симптом варикоза – так называемый синдром тяжелых ног: от момента ощущения тяжести в ногах до появления заметных варикозных вен может пройти лет 5-10,- говорит Алексей Никаноров,- уже тогда важно заняться профилактикой развития варикозной болезни.

А явные сосудистые звездочки (телеангиоэктазия), пигментация кожи, ее чрезмерная сухость и выступающие вены – это вообще весомый повод обратиться к специалисту.

Пигментация кожи, ее чрезмерная сухость и выступающие вены – это повод обратиться к специалисту / Фото: freepik.com

Безусловно, различные венотоники, гели и мази облегчат ваше состояние и снимут боль, но саму проблему развития венозной недостаточности они не решат. И тем более не вылечат уже имеющиеся венозные узлы.

А зачем лечить варикоз, ведь он не излечим на 100%?

Если ничего не делать, то заболевание будет прогрессировать, помимо боли, некрасиво выступающих вен, могут возникнуть и более серьезные последствия. Например, трофические язвы на ногах, тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия, которая часто приводит к смерти.

Сейчас множество современных способов убрать уже имеющееся непроходимые вены, и поддержать здоровье, притормозить развитие болезни, если стадия варикоза начальная. Рекомендовать грамотное лечение варикоза, в зависимости от стадии болезни, может только флеболог или сосудистый хирург.

Как не заработать варикоз, какие продукты полезны для сосудов?

Хорошей профилактикой варикозной болезни станет здоровый образ жизни, удобная обувь, при необходимости – ношение компрессионного белья, снижение лишнего веса, ношение ортопедических стелек при проблемах с осанкой и плоскостопии.

Для эластичности вен важно есть морскую рыбу, фрукты, овощи, особенно листовые / Фото: freepik.com

Также для эластичности вен важно есть морскую рыбу, овощи и фрукты, особенно листовые, спаржевую фасоль, цитрусовые, бобовые. А укрепить мышцы на ногах и стенки сосудов, снять болезненность хорошо помогают йога, катание на велосипеде, посильные пешие прогулки, физиотерапевтические процедуры и гимнастика. При необходимости – врач может назначить дополнительный прием венотоников или препаратов, помогающих укрепить стенки сосудов.

Какую антиварикозную гимнастику можно делать дома?

Прежде чем пойти на массаж или начать делать зарядку для ног при уже имеющихся венозных узлах, изменениях на коже ног и тем более язвах – обязательно проконсультируйтесь с врачом! Также стоит узнать мнение профессионала, если вас только начали беспокоить отеки или боли в ногах.

Вообще же в целях профилактики варикоза и облегчения состояния при болях помогут следующие упражнения:

Сядьте на стул, попробуйте по очереди правой, затем то же самое – левой ногой захватывать разные предметы – полотенце, маленький мяч или просто кусок ткани. Поднимайте предмет, при этом ноги в коленях не сгибайте!

Сидя уже на полу, старайтесь тянуть от себя и на себя носки (переднюю часть стопы).

Также можно делать круговые движения стопами. А лежа на полу, на спине делать хорошо известные всем "ножницы" и "велосипед". А еще в положении стоя – перекатываться с пятки на носок – и обратно. Изначально делать по 3-5 повторений, затем, исходя из вашего самочувствия, увеличить до 10 и так далее.

Напомним, что ранее мы писали, зачем делать разминку на работе и чем опасна гиподинамия.