Чому небезпечні парові інгаляції та чим їх замінити – відповів лікар Комаровський.

Парові інгаляції над картоплею небезпечніші за домашні інгалятори, їх можна замінити теплою ванною / Фото: Колаж: Сьогодні

Ви пам'ятаєте, як у дитинстві вас накривали ковдрою над каструлею з гарячою картоплею та просили подихати гарячою парою? Батьки були впевнені, що це найкращий спосіб позбутися застуди та нежиті. Навіть не думайте повторити таку процедуру. Доктор Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" пояснив, до чого це справді може призвести.

Ми живемо в 21 столітті, але досі користуємося бабусиними методами, коли хворіє наша дитина. Причому мало хто з дорослих не випробував на собі "інгаляції картоплею".

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Немає жодної хвороби, протягом якої можна вплинути на краще паровими інгаляціями, – попередив лікар Комаровський в інтерв'ю для каналу "Україна". – Забудьте про них.

Лікар-педіатр вищої категорії пояснив, що мешканцям нашої країни знайомі два види парових інгаляцій:

Перший – коли використовується спеціальний паровий інгалятор, який зовні схожий на чайник: його встромляють у розетку, з шийки йде пара, ви їм дихайте. Другий – зовсім моторошний метод, коли і діти, і дорослі дихають гарячою парою над картоплею, накрившись ковдрою або пледом.

Будь-які батьки, яки намагаються таким чином лікувати свою дитину, вчиняють злочин, – попередив кандидат медичних наук у програмі "Ранок з Україною". – Тому що коли дитина вдихає гарячу пару, ви не можете в цей момент регулювати її температуру. До того ж дитина може опуститися нижче, ніж треба, до джерела та отримати опіки дихальних шляхів.

Що ж тоді робити? Євген Комаровський запропонував представити той слиз, який засохла у дитини в горлі і в носі, у вигляді грудки сухого пластиліну. Він утворився через сухе і тепле повітря в приміщенні, де спала дитина.

Звичайна тепла ванна допоможе дитині позбутися слизу в носі та замінить домашню інгаляцію / Фото: freepik.com

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Якщо на цю суху грудку впливати пором, то вона розмокне, її можна буде висморкати або відкашляти.

Якщо ж дитину з пересохлою носоглоткою просто посадити у ванну з теплою водою, і вона просидить 15-20 хвилин у ній і дихатиме теплим повітрям практично зі 100% вологістю, ефект буде такий самий, але при цьому ризику опіку дихальних шляхів взагалі не буде, – пояснив лікар Комаровський.

За словами лікаря-педіатра вищої категорії, не треба проводити парові інгаляції у домашніх умовах. Просто робіть все для того, щоб слиз не пересихав. Якщо в кімнаті сухо та тепло – купіть зволожувач та провітрюйте кімнату.

Всі свої питання щодо здоров'я та дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

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Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

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