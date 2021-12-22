Почему опасны паровые ингаляции и чем их заменить – ответил доктор Комаровский

Паровые ингаляции над картошкой опаснее домашних ингаляторов, их можно заменить теплой ванной / Фото: Коллаж: Сегодня

Вы помните, как в детстве вас накрывали одеялом над кастрюлей с горячей картошкой и просили подышать горячим паром? Родители были уверены, что это лучший способ избавиться от простудных заболеваний. Даже не думайте повторить подобную процедуру. Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" объяснил, к чему это на самом деле может привести.

Мы живем в 21 веке, но до сих пор пользуемся бабушкиными методами, когда болеет наш ребенок. Причем мало кто из взрослых не испытал на себе "ингаляции картошкой".

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Нет ни одной болезни, на течение которой можно повлиять в лучшую сторону паровыми ингаляциями, – предупредил доктор Комаровский в интервью для канала "Украина". – Забудьте про них.

Врач-педиатр высшей категории объяснил, что жителям нашей страны знакомы два вида паровых ингаляций:

Первый – когда используется специальный паровой ингалятор, который внешне похож на чайник: его втыкают в розетку, из горлышка идет пар, вы им дышите. Второй – совершенно жуткий метод, когда и дети, и взрослые дышат горячим паром над картошкой, накрывшись одеялом или пледом.

Любой родитель, который пытается таким образом лечить своего ребенка, совершает преступление, – предупредил кандидат медицинских наук в программе "Ранок з Україною". – Потому что когда ребенок вдыхает горячий пар, вы не можете в этот момент регулировать его температуру. К тому же ребенок может опуститься ниже, чем надо, к источнику пара и получить ожоги дыхательных путей.

Что же тогда делать? Евгений Комаровский предложил представить ту слизь, которая засохла у ребенка в горле и в носу, в виде комка сухого пластилина. Он образовался из-за сухого и теплого воздуха в помещении, где спал ребенок.

Обычная теплая ванна помоет ребенку избавиться от слизи в носу и заменит домашнюю ингаляцию / Фото: freepik.com

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Если на этот сухой комок воздействовать паром, то он размокнет, его можно будет высморкать или откашлять.

Если же ребенка с пересохшей носоглоткой просто посадить в ванну с теплой водой, и он просидит 15-20 минут в ней и будет дышать теплым воздухом практически со 100% влажностью, эффект будет такой же, но при этом риска ожога дыхательных путей вообще не будет, – объяснил доктор Комаровский.

По словам врача-педиатра высшей категории, не надо проводить паровые ингаляции в домашних условиях. Просто делайте все для того, чтобы слизь не пересыхала. Если в комнате сухо и тепло – купите увлажнитель и проветривайте комнату.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

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