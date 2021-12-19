Лікар Комаровський розповів, як позбутися кашлю після коронавірусу

Кашель після перенесеної вірусної хвороби – це нормально. Щоб кашель пройшов швидше, потрібно більше пити чистої води та зволожувати повітря, якщо воно сухе

Позбутися кашлю після коронавірусу допоможе чисте вологе повітря та питво води / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо людина перехворіла на коронавірусну інфекцію, як довго може турбувати сухий кашель? Це питання хвилює сьогодні дуже багато людей. Доктор Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" пояснив, що впливає на наше самопочуття та як покращити свій стан.

Насправді після будь-якої перенесеної ГРВІ може непокоїти тривалий кашель. І після коронавірусної інфекції – також. Хоча б тому, що у процесі ГРВІ можливі поразки слизової оболонки бронхів", – пояснив лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною".

Потім слизова оболонка відновлюється, там активізується кровообіг, постійно виробляється слиз, і організму потрібно слизу позбуватися. Це відбувається за допомогою кашлю.

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Тобто кашель після ГРВІ, за словами кандидата медичних наук, – абсолютно стандартне явище. А як довго він триватиме, залежить від кількох факторів.

Чому кашель довго не минає після хвороби?

Наприклад, ніяк не можна вплинути на особливості нашого організму (чутливість легень) та на тяжкість перенесеної хвороби. Але те, яким буде кашель , як довго він буде нас турбувати, залежить від нашого способу життя та параметрів навколишнього середовища. І перший вирішальний фактор – наявність або відсутність рідини в організмі.

Як довго ми кашлятимемо після хвороби, залежить від навколишнього середовища / Фото: Depositphotos

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Є таке поняття – "реологія крові", тобто її плинність і в'язкість. Мокрота, яка виділяється у легенях, теж має свою реологію, тому може бути рідкою чи в'язкою, – сказав Євген Комаровський в інтерв'ю для каналу "Україна". – І навіть існує правило: реологія крові=реологія мокротиння.

Це означає: якщо є дефіцит рідини в організмі, ви будете довго кашляти, і такий кашель – неефективний та болісний. Так як у вас густа кров, тоді і мокротиння теж буде густим.

Які фактори допоможуть полегшити кашель?

Коли ми п'ємо, у нас немає дефіциту рідини в організмі, тоді мокрота не густа, а рідка, і її легко відкашляти. Тому важливо стежити за тим, щоб ви достатньо пили і щоб не пересихало в роті.

Також стежте за вологістю повітря . Під час опалювального сезону повітря зазвичай дуже сухе. Коли жарко і працює кондиціонер – повітря знову-таки сухе. Але коли вологість повітря від 40 до 60% – кашель не буде тривалим.

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Звертайте увагу на параметри повітря . Коли воно чисте, в ньому багато кисню, ви кашлятимете набагато рідше.

Якщо вас хвилює кашель, зверніть увагу, як ви проводите вихідний день. На дивані перед телевізором чи гуляєте у лісі? – уточнив Євген Комаровський. – Не шукайте "чарівну" пігулку. Змінюйте спосіб життя.

Всі свої питання щодо здоров'я та дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

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