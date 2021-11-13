Чому не можна постити чужі фото без дозволу. Пояснюють коти (відео)

Приватність у соцмережах - велика проблема, яка негативно позначається на житті багатьох / Фото: unsplash.com

Ми обожнюємо дивитися милі фото кошенят. Чиновники міністерства юстиції та безпеки Нідерландів, схоже, також. Влада країни запустилакампанію під назвою "Подумай двічі" із закликом обережно вибирати те, що ми публікуємо у своїх соцмережах.

Креативники закликають людей думати, як їхні пости можуть вплинути на життя інших.

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У рамках рекламної кампанії міністерство випустило три веселі ролики з котами, яких підписали як постраждалих від вторгнення в особисте життя. Суть у тому, що кожного котика зняли на відео, а потім ці ролики опублікували в Мережі без їхнього відома. Тепер тварини страждають від цькування.

У відео можна побачити три історії. Одна розповідає про Луну, яка обіймалася із собакою, Оллі, який побився із песиком, Дроппі злякався тостера та впав.

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Анімації тварин озвучили нідерландські актори.

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Автори кампанії закликають двічі подумати перед тим, як опублікувати будь-яку інформацію про інших людей, а також звертають увагу на важливість просто запитати людину, чи не проти вона.

А як часто ви питаєте дозволу опублікувати фото чи відео із зображеними на них людьми?

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