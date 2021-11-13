Почему нельзя постить чужие фото без разрешения. Объясняют коты (видео)

Приватность в соцсетях - большая проблема, которая негативно сказывается на жизнях многих / Фото: unsplash.com

Мы обожаем смотреть милые фото котят. Чиновники министерства юстиции и безопасности Нидерландов, похоже, тоже. Власти страны запустиликампанию под названием "Подумай дважды" с призывом осторожно выбирать то, что мы публикуем в своих соцсетях.

Креативщики призывают людей думать, как их посты могут повлиять на жизни других.

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В рамках рекламной кампании министерство выпустило три веселых ролика с котами, которых подписали, как пострадавших от вторжения в личную жизнь. Суть в том, что каждого котика сняли на видео, а затем эти ролики опубликовали в Сети без их ведома. Теперь животные страдают от травли.

В видео можно увидеть три истории. Одна рассказывает о Луне, которая обнималась с собакой, Олли, который подрался с собакой, Дроппи испугался тостера и упал.

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Анимации животных озвучили нидерландские актеры.

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Создатели кампании призывают дважды подумать перед тем, как опубликовать какую-либо информацию о других людях, а также обращают внимание на важность просто спросить человека, не против ли он.

А как часто вы спрашиваете разрешения опубликовать фото или видео с запечатленными на них людьми?

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