Чому люди розлучаються під час війни – психолог назвав 3 причини

Люди розлучаються і розлучаються під час війни частіше, тому що у них не вистачає сил йти на компроміси та миритися з вадами партнера/партнерки

Що відбувається з відносинами під час війни, чому одні пари розривають стосунки, а в інших вони навпаки налагоджуються? Справа в тому, що для підтримування відносин , нам потрібний ресурс. Чому у воєнний час так багато розлучень і чи можна з цим упоратися – розповіла психолог Юлія Топалова.

Щоб йти на компроміс чи не звертати увагу на якісь недоліки партнера – потрібний ресурс. Надавати підтримку партнеру, вирішувати проблеми – на все це теж потрібен ресурс. А під час війни, коли ми опинилися у стані дикої невизначеності та загрози життю, на це може не вистачати сил. І це призводить до проблем, наприклад.

Реклама

Надавати підтримку партнеру, вирішувати проблеми – на все це теж потрібний ресурс: а під час війни його немає / Фото: Pexels

Неможливість дійти компромісу тягне у себе внутрішню боротьбу і страждання. Бо "я хочу від людини те, що вона мені дати не може". Це може нагадувати нам наше дитинство, коли вічно була стурбована мати чи був відсутній тато. І від цього піднімається багато болю та злості, які обрушуються на партнера.Тому що майже весь ресурс йде на стримування тривоги та стабілізацію ситуації. І ми не можемо заплющувати очі на розкидані по всьому будинку шкарпетки чи несмачний борщ. До того ж, ці проблеми можуть тягнути за собою інші: якщо він шкарпетки не може прибрати, то як на нього розраховувати, коли летітиме ракета?Одна людина може все перетравити наодинці із собою, а інша, навпаки, потребує спілкування та підтримки.Різним, до речі, може бути не тільки проживання стресу, а й узагалі ставлення до шлюбу, обов'язків у парі та багато іншого. І іноді це буває дуже неприємним сюрпризом.

Розлучитися "екологічно чисто" і не різко зараз теж стало проблемою через все той же брак енергії та ресурсів / Фото: Pexels

До того ж розірвати відносини "екологічно чисто" і не різко зараз теж стало проблемою.Бо ми можемо бути ввічливими та спокійними лише тоді, коли ми перебуваємо в безпеці.

Зараз все більше випадків, коли жінка або чоловік мовчки збирає речі і відбуває в невідомому напрямку. Що з цим усім робити? Складне питання, бо з кожною ситуацією потрібно розбиратися окремо – і в цьому допоможе психолог чи психотерапевт.

Реклама

Також ми писали, Як зберегти стосунки – 5 секретів гарного сексу, про які не всі знають.

Також читайте, як врятувати психіку під час війни та повернути собі радості життя.