Чому зайва вага повертається – 4 головні помилки під час схуднення

Зайва вага повертається при схудненні через часту помилку: після дієти знову їсти фастфуд / Фото: freepik.com

Зайва вага – одна з головних причин захворювань серця та судин, тому скинути кілька таких кіло це насамперед питання здоров'я, а не краси. Сьогодні, 26 листопада, проводиться Міжнародний день боротьби з ожирінням – вагомий привід разом із експертами розібратися, як уникнути набору зайвої ваги і яких помилок під час схуднення ми припускаємося.

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Чому так швидко набирається вага?

На жаль, але головна причина зайвої ваги та ожиріння – це та їжа, яку ми їмо. Вірніше, енергетичний дисбаланс у раціоні, у якому його калорійність перевищує енергетичні потреби організму.

Тобто, незважаючи на зростання популярності здорового способу життя, люди в усьому світі їдять все більше продуктів із високою енергетичною щільністю та високим вмістом жиру. На тлі цього у більшості з нас також сидяча робота, ми все менше ходимо пішки, у результаті фізична активність знижується.

Люди їдять все більше жирних та калорійних продуктів, у результаті ожиріння – світова проблема / Фото: freepik.com

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Сучасна людина вже в юному віці часто має зайву вагу – Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про те, що навіть діти віком 5 років уже страждають на ожиріння. Також часто до швидкого набору ваги призводять хронічні захворювання, екологія, гормональні зміни в організмі.

А коли зайва вага залежить від гормонів?

Що роблять багато хто з нас, бажаючи швидко схуднути? Сідають на суворі дієти, чи голодують плюс ще примудряються активно спалювати жир у спортзалі. Але під час стрімкої втрати ваги в організмі знижується рівень гормону лептину. Саме він виробляє адипоцити – жирові клітини та сигналізує мозку про насичення.

Як зазначає кандидатка медичних наук, гінеколог-ендокринолог Ганна Шаргородська, саме лептин "диктує" організму, як поводитися в умовах голоду. А жорсткі дієти та обмеження в харчуванні – це голодування та стрес для організму.

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Цей же гормон "допомагає" швидко набрати надмірну вагу, якщо ви постійно переїдаєте і взагалі у вашому раціоні переважає шкідлива, жирна, солодка їжа, продукти обробки (ковбаса, сосиски, консерви), магазинні соуси, майонези і т.д. – така їжа веде до розвитку ептин-резистентності.

Якщо у людини постійно порушуються співвідношення витрати та поповнення калорій, то жирові клітини починають занадто швидко збільшуватися. Лептин водночас виробляється пропорційно своєму розміру. І, якщо почати ще більше себе обмежувати в їжі , голодувати, то мозок сприймає цей стан, як голод.

Якщо почати різко голодувати, жирові клітини почнуть вироблятися ще більше / Фото: freepik.com

У результаті мозок змушує жирові клітини виробляти ще більше лептину і "заощаджувати енергію" (більше їсти і менше рухатися). У результаті розвивається лептин-резистентність людина живе з цим і не підозрює, намагаючись схуднути і не отримуючи результату.

Тобто різко худнути і сидіти на дієті – шкідливо?

Різко худнути взагалі не рекомендується. У разі лептин-резистентності після втрати жиру рівень лептину знижується ще більше. У результаті мозок отримує сигнал, що треба відновлювати втрачені запаси і ще більше. Тому стрімка втрата ваги при жорстких дієтах призводить до того, що вага повертається у більшій кількості, варто лише припинити голодувати.

Про те, що жорсткі дієти та різке схуднення шкідливе і приведуть потім до повернення ваги, говорить і дієтолог, психолог, консультантка зі здорового харчування Ксенія Рен. Якщо різко скоротити в раціоні вуглеводи, це може викликати надалі неконтрольований апетит; а сильне урізання в меню жирів часто призводить до дисбалансу в обмінних процесах і порушення гормональної системи.

Після закінчення дієти зайва вага швидко повернеться, варто лише почати харчуватися за старою схемою / Фото: freepik.com

Внаслідок цього після закінчення голодування чи дієти організм намагатиметься заповнити ті "страждання", яких зазнав під час дієти чи голодування. Після жорстких дієт, моноживлення чи розвантажувальних тижнів схуднення відбувається, але зазвичай – тимчасово.

Тобто потім кілограми повертаються, та ще можуть "прихопити" із собою зайві. Постійно голодувати чи сидіти на дієтах небезпечно, можна заробити серйозні проблеми із внутрішніми органами.

Які помилки під час схуднення призводять до збільшення ваги?

Коли ми сідаємо на дієту або починаємо виключати з раціону солодощі, цукерки чи випічку, нам бракує солодкого. І багато хто починає компенсувати цей недолік фруктами, особливо налягаючи на найсолодші.

Є багато фруктів під час схуднення - помилка №1. Фруктозу, на яку багаті фрукти, організм переварить у цукор і потім відкладе, так з'являться зайві жирові запаси. Тому не варто об'їдатися фруктами, їмо їх помірно й у першій половині дня.

Часта помилка №2 – пити мало води. Зрозуміло, що не всім потрібно саме 2 літри води на день, але в період схуднення дотримуватися водного балансу особливо важливо. Вода очистить організм природним чином, тому якщо ви взагалі забуваєте пити, можна заводити будильник або ставити на видному місці пляшки з чистою питною водою.

Помилка №3, хоча для багатьох вона може бути основною – це невирішені психологічні проблеми. Все у нашій голові, у тому числі й психологічні причини, через які ви набрали зайві кілограми: дитячі травми, нереалізованість у житті, заплутаність у особистих стосунках.

Поки ці причини не будуть вирішені, вони "запускатимуть" механізми набору ваги (переїдання, бажання заїдати стрес, небажання їсти здорову їжу і бути активними фізично і так далі) і ви повертатиметеся у відправну точку.

Четверта помилка – мало рухатись. Завдяки спорту чи іншій фізичній активності ще більше прискорюється метаболізм, зміцнюються м'язи, тримається тонус шкіри. Не обов'язково пропадати у спортзалі. Просто не забувайте більше ходити пішки, підніматися сходами, робити розминку або гімнастику.

Раціональне харчування плюс фізична активність допоможуть і схуднути, і утримати вагу / Фото: freepik.com

Саме з комплексом фізичної активності вийде та швидше схуднути, та утримати нормальну вагу. Але, звичайно ж, головна запорука успішного схуднення – це правильно складений раціон. Тому важливо знати, чи немає гормональних проблем і почати змінювати свої харчові звички. Якщо впоратися самостійно складно, варто звернутися за допомогою до психологів, дієтологів.

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