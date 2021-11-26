Чому зайва вага повертається – 4 головні помилки під час схуднення

Зайва вага повертається при схудненні через часту помилку: після дієти знову їсти фастфуд / Фото: freepik.com
Зайва вага – одна з головних причин захворювань серця та судин, тому скинути кілька таких кіло це насамперед питання здоров'я, а не краси. Сьогодні, 26 листопада, проводиться Міжнародний день боротьби з ожирінням – вагомий привід разом із експертами розібратися, як уникнути набору зайвої ваги і яких помилок під час схуднення ми припускаємося.
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Чому так швидко набирається вага?
На жаль, але головна причина зайвої ваги та ожиріння – це та їжа, яку ми їмо. Вірніше, енергетичний дисбаланс у раціоні, у якому його калорійність перевищує енергетичні потреби організму.
Тобто, незважаючи на зростання популярності здорового способу життя, люди в усьому світі їдять все більше продуктів із високою енергетичною щільністю та високим вмістом жиру. На тлі цього у більшості з нас також сидяча робота, ми все менше ходимо пішки, у результаті фізична активність знижується.
Сучасна людина вже в юному віці часто має зайву вагу – Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про те, що навіть діти віком 5 років уже страждають на ожиріння. Також часто до швидкого набору ваги призводять хронічні захворювання, екологія, гормональні зміни в організмі.
А коли зайва вага залежить від гормонів?
Що роблять багато хто з нас, бажаючи швидко схуднути? Сідають на суворі дієти, чи голодують плюс ще примудряються активно спалювати жир у спортзалі. Але під час стрімкої втрати ваги в організмі знижується рівень гормону лептину. Саме він виробляє адипоцити – жирові клітини та сигналізує мозку про насичення.
У результаті мозок змушує жирові клітини виробляти ще більше лептину і "заощаджувати енергію" (більше їсти і менше рухатися). У результаті розвивається лептин-резистентність людина живе з цим і не підозрює, намагаючись схуднути і не отримуючи результату.
Тобто різко худнути і сидіти на дієті – шкідливо?
Різко худнути взагалі не рекомендується. У разі лептин-резистентності після втрати жиру рівень лептину знижується ще більше. У результаті мозок отримує сигнал, що треба відновлювати втрачені запаси і ще більше. Тому стрімка втрата ваги при жорстких дієтах призводить до того, що вага повертається у більшій кількості, варто лише припинити голодувати.
Внаслідок цього після закінчення голодування чи дієти організм намагатиметься заповнити ті "страждання", яких зазнав під час дієти чи голодування. Після жорстких дієт, моноживлення чи розвантажувальних тижнів схуднення відбувається, але зазвичай – тимчасово.
Тобто потім кілограми повертаються, та ще можуть "прихопити" із собою зайві. Постійно голодувати чи сидіти на дієтах небезпечно, можна заробити серйозні проблеми із внутрішніми органами.
Які помилки під час схуднення призводять до збільшення ваги?
Коли ми сідаємо на дієту або починаємо виключати з раціону солодощі, цукерки чи випічку, нам бракує солодкого. І багато хто починає компенсувати цей недолік фруктами, особливо налягаючи на найсолодші.
Саме з комплексом фізичної активності вийде та швидше схуднути, та утримати нормальну вагу. Але, звичайно ж, головна запорука успішного схуднення – це правильно складений раціон. Тому важливо знати, чи немає гормональних проблем і почати змінювати свої харчові звички. Якщо впоратися самостійно складно, варто звернутися за допомогою до психологів, дієтологів.
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