Почему лишний вес возвращается – 4 основные ошибки при похудении

Лишний вес возвращается при похудении из-за частой ошибки: после диеты снова есть фастфуд / Фото: freepik.com
Лишний вес – одна из основных причин заболеваний сердца и сосудов, поэтому сбросить несколько таких кило это в первую очередь вопрос здоровья, а не красоты. Сегодня, 26 ноября, проводится Международный день борьбы с ожирением – весомый повод вместе с экспертами разобраться, как избежать набора лишнего веса и какие ошибки при похудении мы допускаем.
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Почему так быстро набирается вес?
Увы, но основная причина лишнего веса и ожирения – это та пища, которую мы едим. Вернее, энергетический дисбаланс в рационе, при котором его калорийность превышает энергетические потребности организма.
То есть, несмотря на растущую популярность здорового образа жизни, люди во всем мире едят все больше продуктов с высокой энергетической плотностью и высоким содержанием жира. На фоне этого у большинства из нас также сидячая работа, мы все меньше ходим пешком, в итоге физическая активность снижается.
Современный человек уже в юном возрасте часто имеет лишний вес – Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что даже дети 5-ти лет уже страдают ожирением. Также часто к быстрому набору веста приводят другие хронические заболевания, экология, гормональные изменения в организме.
А когда лишний вес зависит от гормонов?
Что делают многие из нас, желая быстро похудеть? Садятся на строгие диеты, или голодают плюс еще умудряются активно сжигать жир в спортзале. Но при стремительной потере веса в организме снижается уровень гормона лептина. Именно он вырабатывает адипоциты – жировые клетки и сигналит мозгу о насыщении.
В итоге мозг заставляет жировые клетки вырабатывать еще больше лептина и "экономить энергию" (больше есть и меньше двигаться). В итоге развивается лептин-резистентность, человек живет с этим и не подозревает, пытаясь похудеть и не получая результат.
То есть, резко худеть и сидеть на диете – вредно?
Резко худеть вообще не рекомендуется. В случае же лептин-резистентности при потере жира уровень лептина снижается еще больше. В итоге мозг получает сигнал, что надо восстанавливать потерянные запасы и есть еще больше. Поэтому стремительная потеря веса при жестких диетах приводит к тому, что вес возвращается в еще большем количестве, стоит лишь прекратить голодать.
В итоге после окончания голодания или диеты организм будет стараться восполнить те "лишения", которые испытал во время диеты или голодания. После жестких диет, моно-питания или разгрузочных недель похудение происходит, но как правило – временно.
То есть потом килограммы возвращаются, да еще могут "прихватить" с собою лишние. Постоянно голодать или сидеть на диетах опасно, можно заработать серьезные проблемы с внутренними органами.
Какие ошибки при похудении приводят к возращению веса?
Когда мы садимся на диету или начинаем исключать из рациона сладости, конфеты или выпечку, нам не хватает сладкого. И многие начинают компенсировать этот недостаток фруктами, особенно налегая на самые сладкие.
Именно с комплексом физической активности получится и быстрее похудеть, и удержать нормальный вес. Но конечно же главный залог успешного похудения – это правильно составленный рацион. Поэтому важно знать, нет ли гормональных проблем, и начать менять свои пищевые привычки. Если справиться самостоятельно сложно, то стоит обратиться за помощью к психологам, диетологам.
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