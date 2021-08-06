Чому червона риба, фітнес-батончики і інша здорова їжа не корисна

Червона риба, фітнес-батончики, швидкі каші не настільки корисні, як вважається / Фото: Колаж: Сьогодні
Популярні нині фітнес-батончики містять не менше швидких вуглеводів, ніж цукерки. А замість розпіареної червоної риби краще їсти морепродукти. Які ж з "здорових" продуктів дійсно корисні, а які – ні? Міфи про здорове харчування зібрала і розвінчала Вікторія Дмитренко.
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Чим же шкідливі продукти, які ми звикли вважати здоровими?
Здивуєтеся, але макарони, які зовсім не вважають дієтичним продуктом, можуть бути корисними. А червона риба – ні, вона підвищує холестерин. Туди ж – червона ікра, її вживання не додасть здоров'я або поліпшення будь-яких показників в організмі. Штучно вирощена червона риба, як зазначає дієтолог Лариса Бойченко, багата не на Омега-кислоти, а на холестерин!
Бо риба не живе в природному середовищі, не рухається і тому між її м'язами не поліненасичені кислоти, а холестерин. Відповідно, користі для здоров'я від такої риби немає. Для тих, хто любить намазати на масло червону ікру, теж не дуже хороші новини.
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Робіть це тільки на свята і то нечасто, рекомендують фахівці. Як і в штучній рибі, в ікрі міститься багато холестерину. Єдине, тим, кому треба набрати вагу або терміново відновитися, такий бутерброд з ікрою не завадить.
Також всі каші швидкого приготування – це суцільний мінус. Після величезної кількості переробок поживних речовин в них не залишається. Також не несуть користі для організму знежирені кисломолочні продукти. Анастасія Святокум, фітнес-блогер, зазначає, що сир і інша "молочка" в процесі знежирення втрачає корисні поживні речовини.
А як же фітнес-батончики і вівсяні пластівці?
Фітнес-батончики або солодкі "швидкі" вівсяні пластівці, якими багато хто любить перекусити, можуть нашкодити при частому їх вживанні. Адже ці продукти, хоча і корисніше звичайних шоколадок, теж містять швидкі вуглеводи.
Солодкі пластівці містять багато швидких вуглеводів, від них гладшають / Фото: freepik.com
Солодкі пластівці містять багато швидких вуглеводів, від них гладшають / Фото: freepik.com
Ще один міф про хліб: чорний не корисніше білого, немає жодної різниці. А от дійсно корисний хліб – це цільнозерновий.
Які ж продукти ще корисні для організму?
Якщо хочете їсти каші з користю для здоров'я, то готуйте їх виключно з круп: в топі гречка, рис і вівсянка. Молочку вибирайте з жирністю від 2,5 до 5 відсотків. А ось на що дійсно варто звернути увагу, це на морепродукти.
Важливо! Лосось, форель і креветки в продаж надходять переважно з фермерських господарств. Якщо ж дуже захочеться з'їсти тарілку макаронів, то вибирайте вироби з твердих сортів і вживайте в першій половині дня.
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