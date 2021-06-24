4 розкручених, але вкрай шкідливих продукти

Чи знали ви, що фітнес-батончик – це звичайна цукерка, яка не має жодної користі, в мюслі міститься безліч цукру, а серед усього рослинного молока дієтологи рекомендують хіба що кокосове

Розкручені продукти, від яких потрібно відмовитися

Харчуватися здорово – те, чого ми прагнемо, включаючи в раціон корисні продукти. Йтиметься не про овочі та фрукти, хоча з фруктами теж потрібно бути обережними, а про розкручені маркетологами фітнес-батончики, мюслі та гранолу, рослинне молоко. Дієтологиня Валентина Яковлєва вважає, що здоровий спосіб життя перетворився сьогодні не просто на модний тренд, а й прибутковий бізнес. Реклама робить з пересічних і не особливо корисних виробів справжню суперїжу. Розберемо, які розкручені продукти насправді зовсім не корисні й навіть навпаки.

І щоб з користю провести літо, ознайомтеся з лайфхаками з нашого календаря.

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Дієтичні батончики

Фітнес-батончики – це звичайна цукерка / Фото: freepik.com

На упаковці можна побачити написи "здоровий", "фітнес", "низькокалорійний" тощо, але на ділі в складі – цукор і хімія. Наприклад: ароматизатори, глюкозний сироп, патока, фруктоза. Схоже, нічого спільного з правильним харчуванням тут немає. Нам відкрито брешуть, називаючи цей продукт дієтичним.

Два таких батончики за калорійністю рівні цілому обіду і наявність цільних зерен ситуацію не рятує. Фактично – це звичайна смачна цукерка, що не має практично ніякої користі для організму, а саму тільки шкоду.

Трохи краща ситуація з білковими батончиками, але з однією поправкою – вони рекомендовані тільки людям, які займаються інтенсивними фізичними тренуваннями. Для тих людей, які просто хочуть схуднути, вони не дуже підходять, оскільки містять вуглеводи, кількість яких потрібно ретельно підраховувати, та й етикетки варто ретельно вивчати перед покупкою. Дуже не раджу замінювати батончиками звичайну їжу. Краще з'їсти повноцінний обід, ніж перекусити батончиком.

Пластівці провокують переїдання / Фото: freepik.com



Здається, що може бути корисніше та смачніше вранці, ніж пластівці з молоком? Та насправді вони не такі здорові й корисні. Пластівці висушують за високої температури. Такий метод руйнує корисні властивості злаків. Щоб вони хрустіли ще сильніше, їх покривають цукром або сиропом. Фруктові добавки також містять цукор і хімію. Наприклад: у деяких міститься двоокис сірки.

Такі сніданки спричиняють практично миттєвий викид інсуліну – і ваша талія стрімко збільшується. За високим стрибком цукру крові, а потім і стрибком інсуліну, слідує таке ж стрімке його зниження, і ви знову відчуваєте голод.

Такі продукти не насичують, а провокують переїдання. З тим же успіхом починати ранок можна з торта або тістечок.

Гранола

Гранола – вкрай калорійний продукт / Фото: Depositphotos



Гранолу готують з цільної вівсяної крупи і меду. Щоб збагатити смак, додають горіхи, насіння і сухофрукти. Інгредієнти запікають у духовці до хрускоту. Навіть якщо не брати до уваги той факт, що мед при нагріванні може виділяти токсичні сполуки, важливо пам'ятати: в гранолі занадто великий вміст цукру і вона набагато калорійніше за цільнозернові каші.

По суті, гранола – це швидкий вуглевод, поживна цінність якого – вельми сумнівна.

Якщо вивчити етикетки магазинної граноли, то там можна зустріти цистеїн, целюлозу, іонол і багато інших добавок. Багато виробників для поліпшення смаку продукту не гребують різними наповнювачами, ароматизаторами, а іноді замість меду в гранолі можна знайти цукровий сироп. Ці та інші добавки урізноманітнюють смак продукту, але підвищують калорійність і без того достатньо калорійної граноли.

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Рослинне молоко

Рослинне молоко потрібно пити в помірних кількостях / Фото: freepik.com



Вівсяне, мигдальне, соєве молоко – ці напої подаються як прекрасна заміна "шкідливому" коров'ячому молоку. Але насправді все не так просто, і кожен вид такого рослинного молока має свої мінуси, які можуть завдати здоров'ю певної шкоди. Рослинна молоко – це не молоко, а витяжка з насіння, горіхів або злаків, яку змішують з водою і проціджують.

По-справжньому корисним можна назвати тільки кокосове молоко. У ньому міститься достатня кількість корисних жирів і вуглеводів, а також речовин, цінних для нашого травлення. До інших видів є багато питань.

Соєве молоко вже виключається з дієтичного харчування в США, оскільки соя – сильний алерген. Зовсім не корисні продукти із сої для людей з деякими гормональними порушеннями. Наприклад, таке захоплення соєвим молоком для жінки може закінчитися ризиком зростання новоутворень.

У мигдальному молоці міститься велика кількість омега-6 кислот, які можуть спровокувати різні запалення в організмі.

Проблема ж рисового і вівсяного молока в тому, що в класичному варіянті вони практично без смаку. Щоб їх можна було пити, в них додають цукор і підсилювачі смаку. Такі добавки можуть вбити практично всю користь від основних продуктів.

Усі варіянти такого молока краще пити в досить помірній кількості. Отже, всі вищеназвані продукти для здорового харчування точно не підходять!

Постарайтеся змінити свій підхід до вибору продуктів і ви тієї ж миті помітите, що цілком можливо вибудувати правильний раціон, який сприятиме не тільки схудненню, а й не зашкодить вашому здоров'ю. Читайте склад і вибирайте прості та зрозумілі продукти. На сніданок краще зварити кашу з цільних злаків, посипте її свіжими фруктами або ягодами – і отримаєте корисний сніданок без зайвих калорій і хімії. Хочете швидко перекусити? Випийте склянку кефіру або з'їжте фрукт.

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