Це лише сукня: чому історики шоковані тим, що Кім порвала річ Мерилін

Кім Кардаш'ян порвала раритетну сукню, якій уже 60 років / Фото: Колаж: Сьогодні

Одним із головних виходів на червоній доріжці балу Інституту костюма Met Gala стала поява Кім Кардаш'ян з новим бойфрендом. Кім прибула на вечір у знаменитій "голій" сукні Мерилін Монро, в якій та співала Джону Кеннеді Happy Birthday, mr. President.

Кім Кардашьян у сукні Мерилін Монро / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

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Соцмережі та міжнародні ЗМІ вмить облетіли фото знаменитості, яка заради приголомшливої появи схудла на 7 кг.

Кім Кардашьян приміряє сукню Мерилін Монро

Схоже, що культова сукня Мерилін, яку пошили для актриси на замовлення в 1962 році, була пошкоджена. Колекціонер Скотт Фортнер опублікував нові фото сукні, на яких видно дірки вздовж застібки на спині, а також помітна відсутність кристалів і паєток.

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Ліворуч – фото сукні Монро до Met Gala 2022. Справа – знімок сукні після того, як його одягла Кім Кардашьян / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі миттєво відреагували на скандал, причому думки розділилися. Одні хейтять Кім за таке ставлення до історичної речі, якій вже 60 років, інші просять не надавати значення цьому інциденту, позиціонуючи – "Це всього лише сукня" . А ось історики просто приголомшені!

Справа в тому, що сукня Мерилін – це раритет, знаковий предмет моди, як з історичної точки зору, так і з погляду поп-культури.

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"Гола" сукня Мерилін Монро (@marilynmonroecollection)

Екс-глава відділу консервації Інституту костюма Метрополітен-музею Сара Скатурро розповіла:

Носіння історичних речей щкодить їх. Тепер консерватори моди, менеджери колекцій та куратори страждатимуть від тиску з боку модних впливових багатіїв, які думають, що повинні мати можливість носити предмети з колекцій костюмів, оскільки, зрештою, "це просто сукня", а не незамінна тендітна матеріальна культура.

Музей Мерилін Монро має намір вимагати значну компенсацію за псування такого цінного майна. Звичайно, Кім може дозволити собі сплатити будь-який штраф. Але, річ ніколи не буде такою, як раніше, а наступні покоління, приходячи до музею, вже бачитимуть новий експонат – сукню Мерилін Монро, яку порвала Кім Кардаш'ян.

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