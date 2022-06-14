Це лише сукня: чому історики шоковані тим, що Кім порвала річ Мерилін

Кім Кардаш'ян порвала раритетну сукню, якій уже 60 років / Фото: Колаж: Сьогодні
Одним із головних виходів на червоній доріжці балу Інституту костюма Met Gala стала поява Кім Кардаш'ян з новим бойфрендом. Кім прибула на вечір у знаменитій "голій" сукні Мерилін Монро, в якій та співала Джону Кеннеді Happy Birthday, mr. President.
Соцмережі та міжнародні ЗМІ вмить облетіли фото знаменитості, яка заради приголомшливої появи схудла на 7 кг.
Схоже, що культова сукня Мерилін, яку пошили для актриси на замовлення в 1962 році, була пошкоджена. Колекціонер Скотт Фортнер опублікував нові фото сукні, на яких видно дірки вздовж застібки на спині, а також помітна відсутність кристалів і паєток.
У Мережі миттєво відреагували на скандал, причому думки розділилися. Одні хейтять Кім за таке ставлення до історичної речі, якій вже 60 років, інші просять не надавати значення цьому інциденту, позиціонуючи – "Це всього лише сукня" . А ось історики просто приголомшені!
Справа в тому, що сукня Мерилін – це раритет, знаковий предмет моди, як з історичної точки зору, так і з погляду поп-культури.
Екс-глава відділу консервації Інституту костюма Метрополітен-музею Сара Скатурро розповіла:
Носіння історичних речей щкодить їх. Тепер консерватори моди, менеджери колекцій та куратори страждатимуть від тиску з боку модних впливових багатіїв, які думають, що повинні мати можливість носити предмети з колекцій костюмів, оскільки, зрештою, "це просто сукня", а не незамінна тендітна матеріальна культура.
Музей Мерилін Монро має намір вимагати значну компенсацію за псування такого цінного майна. Звичайно, Кім може дозволити собі сплатити будь-який штраф. Але, річ ніколи не буде такою, як раніше, а наступні покоління, приходячи до музею, вже бачитимуть новий експонат – сукню Мерилін Монро, яку порвала Кім Кардаш'ян.
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