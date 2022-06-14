Это всего лишь платье: почему историки в шоке от того, что Ким порвала вещь Мэрилин

Ким Кардашьян порвала раритетное платье, которому уже 60 лет / Фото: Коллаж: Сегодня

Одним из главных выходов на красной дорожке бала Института костюма Met Gala стало появление Ким Кардашьян с новым бойфрендом. Ким прибыла на вечер в знаменитом "голом" платье Мэрилин Монро, в котором та пела Джону Кеннеди Happy Birthday, mr. President.

Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

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Соцсети и международные СМИ вмиг облетели фото знаменитости, которая ради потрясающего появления, похудела на 7 кг.

Ким Кардашьян примеряет платье Мэрилин Монро / Фото: instagram.com/kimkardashian

Похоже, что культовое платье Мэрилин, которое сшили для актрисы на заказ в 1962 году, было повреждено. Коллекционер Скотт Фортнер опубликовал новые фото платья, на которых видны прорехи вдоль застежки на спине, а также заметно отсутствие кристаллов и пайеток.

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Слева – фото платья Монро до Met Gala 2022. Справа – снимок платья после того, как его надела Ким Кардашьян / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети мгновенно отреагировали на скандал, причем мнения разделились. Одни хейтят Ким за такое отношение к исторической вещи, которой уже 60 лет, другие просят не придавать значения этому инциденту, позиционируя – "Это всего лишь платье". А вот историки просто ошеломлены!

Дело в том, что платье Мэрилин – это раритет, знаковый предмет моды, как с исторической точки зрения, но и с точки зрения поп-культуры.

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"Голое" платье Мэрилин Монро (@marilynmonroecollection) / Фото: Инстаграм

Экс-глава отдела консервации Института костюма Метрополитен-музея Сара Скатурро рассказала:

Ношение исторических вещей повреждает их. Теперь консерваторы моды, менеджеры коллекций и кураторы будут страдать от давления со стороны модных влиятельных богачей, которые думают, что должны иметь возможность носить предметы из коллекций костюмов, поскольку, в конце концов, "это просто платье", а не незаменимая хрупкая материальная культура.

Музей Мэрилин Монро намерен требовать внушительную компенсацию за порчу столь ценного имущества. Конечно, Ким может позволить себе оплатить любой штраф. Но, вещь никогда не будет такой, как прежде, а последующие поколения, приходя в музей, уже будут видеть новый экспонат – платье Мэрилин Монро, которое порвала Ким Кардашьян.

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