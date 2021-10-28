Чому навіть здорові дорослі іноді не переносять молоко

Деякі дорослі не переносять цільне молоко і це нормально / Фото: Pixabay

фермент лактазу. У чому взаємозв'язок описує дослідження, результати якого опубліковані Майже більше половини дорослого населення у світі після вживання коров'ячого молока виникає дискомфорт у шлунково-кишковому тракті. Все досить просто – з роками люди втрачають здатність вироблятиУ чому взаємозв'язок описує дослідження, результати якого опубліковані у журналі Nutritions.

То молоко не можна при непереносимості лактози чи лактази?

Чому ж діти п'ють молоко, і їм навіть рекомендовано цей продукт? А дорослим – ні? Так, основний вуглевод молока – це лактоза (у деяких людей її непереносимість). Лактоза у свою чергу складається з глюкози і галактози, двох простих цукрів.

Дорослим корисно не молоко, а кисломолочні продукти / Фото: Pexels

А фермент лактаза допомагає ту саму лактозу розщепити. У малюків лактаза виробляється організмом дуже добре, успішно розщеплюючи лакатозу молока (зокрема і материнського). Але в міру дорослішання людини вироблення ферменту лактази в організмі знижується : виникає так звана лактазна недостатність І далеко не у всіх вона яскраво виражена.

Як зрозуміти, що не варто пити незбиране молоко?

Дослідження показує, що здуття та болі внизу живота, гази , бурчання в животі та кишечнику, діарея, нудота з'являлися у людей, у яких не було непереносимості лактози після вживання саме незбираного коров'ячого молока. Симптоми можуть проявитися через півгодини після вживання молока, так і через пару годин.

Після вживання саме незбираного коров'ячого молока у деяких дорослих починаються проблеми зі шлунком та кишеником. / Фото: Pixabay

І така реакція може бути із віком ще більшою. Тому якщо ви в дитинстві пили молоко без проблем, а з віком від коров'ячого молока став виникати метеоризм та розлад шлунка, то це зовсім не означає, що у вас непереносимість лактози в цілому. Тому для підлітків та дорослих корисніше не цільне молоко, а кисломолочні продукти.