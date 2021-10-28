Почему даже здоровые взрослые иногда не переносят молоко

Некоторые взрослые не переносят цельное молоко и это нормально / Фото: Pixabay

фермент лактазу. В чем взаимосвязь, описывает исследование, результаты которого опубликованы Почти у более половины взрослого населения в мире после употребления коровьего молока возникает дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. Все довольно просто: с годами организм теряет способность вырабатыватьВ чем взаимосвязь, описывает исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nutritions.

Когда нельзя молоко – при непереносимости лактозы или лактазы?

Почему же дети пьют молоко и им даже рекомендован этот продукт, а взрослым – нет? Выясняем. Основной углевод молока – это лактоза (у некоторых людей ее непереносимость). Лактоза, в свою очередь, состоит из глюкозы и галактозы, двух простых сахаров.

Взрослым полезнее употреблять не цельное молоко, а кисломолочные продукты / Фото: Pexels

А фермент лактаза помогает эту самую лактозу расщепить. У малышей лактаза вырабатывается организмом очень хорошо, успешно расщепляется лактоза молока (в том числе материнского). Но по мере взросления человека выработка фермента лактазы в организме снижается, возникает так называемая лактазная недостаточность. Хотя далеко не у всех она ярко выражена.

Как понять, что не стоит пить цельное молоко?

Исследование показывает, что вздутие и боли внизу живота, газы, урчание в кишечнике, диарея, тошнота появлялись у людей, у которых не было непереносимости лактозы после употребления именно цельного коровьего молока. Симптомы могут проявиться как через полчаса после употребления молока, так и спустя пару часов.

После употребления цельного коровьего молока у некоторых взрослых начинаются проблемы с желудком и кишечником / Фото: Pixabay

И такая реакция с возрастом может быть еще больше. Поэтому если вы в детстве пили молоко без проблем, а с возрастом от коровьего молока стали возникать метеоризм и расстройство желудка, то это вовсе не значит, что у вас непереносимость лактозы в целом. Для подростков и взрослых более полезно употреблять не цельное молоко, а кисломолочные продукты.