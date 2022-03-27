"Чи я плачу під час війни?" – Олена Зеленська написала колонку про матерів України

Олена Зеленська розповіла про матерів України та те, як вони рятують життя своїх та чужих дітей / Фото: vogue.ua, Колаж: Сьогодні

Олена Зеленська, яка раніше розповіла про душевні переживання за чоловіка, написала замітку для британського видання Daily Mail. Перша леді України відверто зізналася, що нині відчувають українські матері.

Сьогодні, 27 березня, у Великій Британії відзначають День матері. Олена Зеленська розповіла у колонці для британського таблоїду про дітей, які загинули під час війни в Україні, розв'язаної Росією.

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Мене недавно запитали, чи плачу я під час війни? Так, плачу. Коли бачу, наприклад, могилу на подвір'ї звичайного житлового комплексу. На ній – саморобна табличка: "Мама… Син…" та дати життя. Так сусіди ховають загиблих під постійними обстрілами в наших містах – Маріуполі, Бучі, Гостомелі, – написала Зеленська.

Молода мама годує дитину у бомбосховищі у Маріуполі / Фото: Evgeniy Maloletka

Ще на початку війни перша леді України звернулася до матерів країни-агресора із закликом зупинити окупацію та вбивства мирного населення.

Я зверталася до російських матерів: як їм те, що їхні сини вбивають наших дітей? Скидають на них бомби, шматують із мінометів? Жодна мати не хотіла б, щоб її дитина стала дітовбивцею. Навіть за щедрі нагороди, обіцяні Путіним.

Поки що у відповідь тиша і приголомшливе мовчання матерів Росії. Вони налякані чи байдужі? Не хочу навіть уявляти, бо не знаю, що гірше.

Також у замітці для Daily Mail Зеленська розповіла, що у війні в Україні вже загинуло 135 діток, а також про те, як матерям доводиться рятувати своїх кровинок.

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Киянка Ольга, яка своїм тілом закрила доньку. У ЗМІ жінку назвали київською Мадонною / Фото: twitter.com/lapatina_

Ще одну історію про матір-героїню розповіла Олена. Вчителька Світлана втекла з Маріуполя із чотирма дітьми. Тільки одна дитина – її власна. Другим став її племінник (сестра загинула під час обстрілу), третя дитина – сусідів (їх убили окупанти), а четверту підібрала на вулиці, коли бігла до евакуаційних автобусів (батьків цієї дитини вбили)...

Раніше Олена Зеленська зверталася до французів, щоб розповісти про жахіття війни в Україні, а також підтримала ініціативу запуску української музики в радіоефірі ЄС.