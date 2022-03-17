Олена Зеленська розповіла, що в радіоефірах ЄС звучатимуть пісні України та назвала 3 улюблені треки

Перша леді зізналася, що українські пісні дуже допомагають їй переживати страшні події та розповіла про улюблені треки

Олена Зеленська розповіла, що слухає під час війни / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Олена Зеленська – та жінка, якою зараз надихається весь світ! Як би не було важко першій леді жити у постійному страху за свого чоловіка, вона залишається сильною і своїм прикладом змушує триматися всіх українських мам, дружин та дочок, доки їхні захисники звільняють Україну від непроханих гостей. Дружина президента поділилася своїм "рецептом" стійкості у воєнний час – це музика.

Перша леді України у своєму Instagram розповіла про музику та її значення зараз, коли, здавалося б, вона зовсім не має сенсу. Але Олена Зеленська так не вважає.

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Чи потрібна музика, коли війна? Чи доречна пісня у важку хвилину? Коли дивишся такі відео, розумієш: потрібна, як ніколи. Соліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який, як і багато інших наших зірок, вступив у тероборону, співає "Ой у лузі червона калина".



Війна нищить нашу матеріальну та культурну спадщину. Зруйнований музей в Іванкові, де зберігалися роботи Марії Примаченко, і Музей українських старожитностей у Чернігові. Але наша пісня – це те, що не знищити. Вона має особливу суперсилу – додавати нам життя й наснаги, піднімати бойовий дух.

Також дружина Володимира Зеленського повідомила, що невдовзі українська музика зазвучить ще гучніше у всьому світі.

Олена Зеленська розповіла, що слухає під час війни / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Спільно з Мінкультом ми реалізуємо ініціативу, завдяки якій українська пісня зазвучить іще голосніше. Міністерство вже має попередні домовленості з Європейським союзом радіомовлення, щодо того, що кожна година у європейських радіоефірах починатиметься з пісень незалежної України, якою вона завжди буде.



Світ знає українську музику. І для нього вона крута. Пам’ятаєте, як під Руслану він вивчив "Дикі танці" на Євробаченні-2004? А як плакав під історію роду й народу від Джамали у 2016-му? "Лаша тумбай"-2007 від Вєрки Сердючки – досі світовий дискохіт. До речі, з минулого тижня це офіційно – "Раша, гудбай", про це повідомив сам Андрій Данилко. А "Казка" та їхня "Плакала", "Vidlik" від Onuka. Музика є особливою для нас. Піснями наповнене життя кожного українця. Скільки тисяч освідчень у коханні було зроблено під "Океан Ельзи"? А хто не співав під гітару "Лиш вона" "Плачу Єремії" чи не мав у плеєрі хітів Кузьми Скрябіна? І зараз у наших серцях також звучить музика, варто лише прислухатися… Мрію, щоб європейці щогодини чули пісні українських виконавців. Тож давайте разом створимо перелік цих композицій.

ТОП-3 улюблені українські пісні Олени Зеленської

"Така, як ти" Океан Ельзи

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"Ні обіцянок, ні пробачень" Віктор Павлік

"Тримай" Христини Соловій

Нагадаємо, що Музей Івана Гончара просить допомоги задля збереження спадщини.

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