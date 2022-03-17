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Олена Зеленська розповіла, що в радіоефірах ЄС звучатимуть пісні України та назвала 3 улюблені треки

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17 березня, 18:26
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Перша леді зізналася, що українські пісні дуже допомагають їй переживати страшні події та розповіла про улюблені треки
Олена Зеленська розповіла, що слухає під час війни
Олена Зеленська розповіла, що слухає під час війни / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Олена Зеленська – та жінка, якою зараз надихається весь світ! Як би не було важко першій леді жити у постійному страху за свого чоловіка, вона залишається сильною і своїм прикладом змушує триматися всіх українських мам, дружин та дочок, доки їхні захисники звільняють Україну від непроханих гостей. Дружина президента поділилася своїм "рецептом" стійкості у воєнний час – це музика.

Перша леді України у своєму Instagram розповіла про музику та її значення зараз, коли, здавалося б, вона зовсім не має сенсу. Але Олена Зеленська так не вважає.

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Чи потрібна музика, коли війна? Чи доречна пісня у важку хвилину? Коли дивишся такі відео, розумієш: потрібна, як ніколи. Соліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який, як і багато інших наших зірок, вступив у тероборону, співає "Ой у лузі червона калина".

Війна нищить нашу матеріальну та культурну спадщину. Зруйнований музей в Іванкові, де зберігалися роботи Марії Примаченко, і Музей українських старожитностей у Чернігові. Але наша пісня – це те, що не знищити. Вона має особливу суперсилу – додавати нам життя й наснаги, піднімати бойовий дух.

Також дружина Володимира Зеленського повідомила, що невдовзі українська музика зазвучить ще гучніше у всьому світі.

Олена Зеленська розповіла, що слухає під час війни
Олена Зеленська розповіла, що слухає під час війни / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Спільно з Мінкультом ми реалізуємо ініціативу, завдяки якій українська пісня зазвучить іще голосніше. Міністерство вже має попередні домовленості з Європейським союзом радіомовлення, щодо того, що кожна година у європейських радіоефірах починатиметься з пісень незалежної України, якою вона завжди буде.

Світ знає українську музику. І для нього вона крута. Пам’ятаєте, як під Руслану він вивчив "Дикі танці" на Євробаченні-2004? А як плакав під історію роду й народу від Джамали у 2016-му? "Лаша тумбай"-2007 від Вєрки Сердючки – досі світовий дискохіт. До речі, з минулого тижня це офіційно – "Раша, гудбай", про це повідомив сам Андрій Данилко. А "Казка" та їхня "Плакала", "Vidlik" від Onuka.

Музика є особливою для нас. Піснями наповнене життя кожного українця. Скільки тисяч освідчень у коханні було зроблено під "Океан Ельзи"? А хто не співав під гітару "Лиш вона" "Плачу Єремії" чи не мав у плеєрі хітів Кузьми Скрябіна? І зараз у наших серцях також звучить музика, варто лише прислухатися…

Мрію, щоб європейці щогодини чули пісні українських виконавців. Тож давайте разом створимо перелік цих композицій.

ТОП-3 улюблені українські пісні Олени Зеленської

  • "Така, як ти" Океан Ельзи

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  • "Ні обіцянок, ні пробачень" Віктор Павлік

  • "Тримай" Христини Соловій

Нагадаємо, що Музей Івана Гончара просить допомоги задля збереження спадщини.

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Також дивіться: TIME присвятили дві обкладинки України. Історія кожної фотографії – до сліз.

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