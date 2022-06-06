Перша допомога при травмах очей – що робити при пораненні чи забитті

Перша допомога при травмах очей залежить від виду травми, при пораненні чи забитті вона різна / Фото: Колаж: Сьогодні,

Більшість очних травм виникають через вибухі та їх наслідки, коли уламки різних видів зброї можуть потрапити в очі. Ушкодження очей може спричинити удар вибухової хвилі, тоді травмується задня частина ока. Як надати першу допомогу при травмах та пораненнях очей – розповіли в МОЗ України

Долікарську допомогу потрібно надавати залежно від виду травми ока

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На жаль, з моменту нападу Россі на Україну кількість травм очей значно зросла. Допоміжну допомогу потрібно надавати в залежності від виду травми ока. Так, якщо поранення ока уламком, обов'язково :

по можливості знайдіть безпечне місце або укриття

не намагайтеся самостійно видалити сторонні предмети, не тріть і не торкайтеся ока

не промивайте око водою. Якщо ж це буде необхідно, використовуйте для цього чисту воду

не наносите на око мазі чи інші засоби

зверніться за медичною допомогою за першої ж нагоди.

Якщо отримали прокол або поріз ока:

зробіть та обережно накладіть на травмоване око захисний щиток. За його відсутності можна використовувати, наприклад, дно паперової склянки – це запобігає тиску на око.

обережно зафіксуйте щиток, не притискаючи його до ока

не приймайте аспірин, ібупрофен або інші нестероїдні протизапальні препарати, адже вони розріджують кров і можуть посилити кровотечу

зверніться за медичною допомогою.

У тому випадку, коли в око потрапила якась хімічна речовина, потрібно:

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негайно промити око великою кількістю чистої води. По можливості робіть це в рукавичках, стежте, щоб не забруднити незаражене око; звернутися по медичну допомогу.

Пам'ятайте, правильно та вчасно надано медичну допомогу знизить тяжкі наслідки травм очі та врятує зір.

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