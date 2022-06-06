Первая помощь при травмах глаз – что делать при ранении или ушибе

Первая помощь при травмах глаз зависит от вида травмы, при ранении или ушибе она разная / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com
Большинство глазных травм возникают из-за взрывов и их последствий, когда обломки разных видов оружия могут попасть в глаза. Повреждения глаз может вызвать удар взрывной волны, тогда травмируется задняя часть глаза. Как оказать первую помощь при травмах и ранениях глаз – рассказали в МОЗ Украины.
К сожалению, с момента нападения Росси на Украину количество травм глаз значительно возросло. Доврачебную помощь нужно оказывать в зависимости от вида травмы глаза. Так, если ранение глаза осколочное, обязательно:
- по возможности найдите безопасное место или укрытие
- не пытайтесь самостоятельно удалить посторонние предметы, не тритесь и не прикасайтесь к глазу
- не промывайте глаз водой. Если же это будет необходимо, то используйте для этого чистую воду
- не наносите на глаз мази или другие средства
- обратитесь за медицинской помощью при первой же возможности.
Если получили прокол или порез глаза:
- сделайте и осторожно наложите на травмированный глаз защитный щиток. При его отсутствии можно использовать, например, дно бумажного стаканчика – это предотвратит давление на глаз.
- осторожно зафиксируйте щиток, не прижимая его к глазу
- не принимайте аспирин, ибупрофен или другие нестероидные противовоспалительные препараты, ведь они разжижают кровь и могут усилить кровотечение
- обратитесь за медицинской помощью.
В том случае, когда в глаз попало какое-либо химическое вещество, нужно:
- немедленно промыть глаз большим количеством чистой воды. По возможности делайте это в перчатках, следите, чтобы не запачкать незараженный глаз;
- обратиться за медицинской помощью.
Помните, правильно и вовремя оказанная медицинская помощь снизит тяжелые последствия травм глаза и спасет зрение.
Также мы писали, как оказать первую помощь при отравлении азотом, 5 шагов.
Читайте также где бесплатно получить медпомощь пострадавшим от войны.