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Первая помощь при травмах глаз – что делать при ранении или ушибе

Светлана Евсеева
6 июня, 15:15
Если вас или кого-то ранило в глаз осколком, произошла другая травма глаза, важно не навредить, оказывая помощь самостоятельно. Как правильно это сделать – в статье

Первая помощь при травмах глаз зависит от вида травмы, при ранении или ушибе она разная / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Большинство глазных травм возникают из-за взрывов и их последствий, когда обломки разных видов оружия могут попасть в глаза. Повреждения глаз может вызвать удар взрывной волны, тогда травмируется задняя часть глаза. Как оказать первую помощь при травмах и ранениях глаз – рассказали в МОЗ Украины.

Доврачебную помощь нужно оказывать в зависимости от вида травмы глаза / Фото: freepik.com

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К сожалению, с момента нападения Росси на Украину количество травм глаз значительно возросло. Доврачебную помощь нужно оказывать в зависимости от вида травмы глаза. Так, если ранение глаза осколочное, обязательно:

  • по возможности найдите безопасное место или укрытие
  • не пытайтесь самостоятельно удалить посторонние предметы, не тритесь и не прикасайтесь к глазу
  • не промывайте глаз водой. Если же это будет необходимо, то используйте для этого чистую воду
  • не наносите на глаз мази или другие средства
  • обратитесь за медицинской помощью при первой же возможности.

Если получили прокол или порез глаза:

  • сделайте и осторожно наложите на травмированный глаз защитный щиток. При его отсутствии можно использовать, например, дно бумажного стаканчика – это предотвратит давление на глаз.
  • осторожно зафиксируйте щиток, не прижимая его к глазу
  • не принимайте аспирин, ибупрофен или другие нестероидные противовоспалительные препараты, ведь они разжижают кровь и могут усилить кровотечение
  • обратитесь за медицинской помощью.

В том случае, когда в глаз попало какое-либо химическое вещество, нужно:

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  1. немедленно промыть глаз большим количеством чистой воды. По возможности делайте это в перчатках, следите, чтобы не запачкать незараженный глаз;
  2. обратиться за медицинской помощью.

Помните, правильно и вовремя оказанная медицинская помощь снизит тяжелые последствия травм глаза и спасет зрение.

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