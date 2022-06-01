Хімічна атака – як надати першу допомогу при отруєнні азотом, 5 кроків

Ракетні обстріли рашистами хімічних підприємств можуть призвести до отруєння азотом та іншими хімічними сполуками. Як надати першу допомогу при хімічній атаці та отруєнні токсичними речовинами – розповіли у МОЗ України.
Якщо сталася аварія на хімічному підприємстві або його обстріл, якнайшвидше потрібно:
- закрити всі отвіри, через які можуть проникнути токсичні речовини – двері, вікна, витяжки, вентиляційні системи, димоходи
- всі тріщини та щілини у віконних рамках заклеїти скотчем
- включити трансляцію медіа: радіо або ТБ для отримання інструкцій до дії
- повідомити по можливості всім близьким про загрозу здоров'ю та бути готовим до можливої евакуації
- вимкнути всі побутові прилади, перекрити газ, воду.
Якщо доведеться евакуюватися, то не забудьте аптечку та ліки першої необхідності. Одяг вибирайте такий, щоб максимально закрити шкіру.
Якщо є протигаз – надягайте, або зробіть ватно-марлеві пов'язки. При атаці хлором їх слід змочити водою, а ще краще – 2-5% розчином харчової соди. При ураженні аміаком – оцтовою або лимонною кислотою.
На вулицю йдіть сходами, вийшовши на відкритий простір – не біжіть, не торкайтеся ні до чого, не наступайте в калюжі. Нічого не їжте і не пийте. Якнайшвидше важливо залишити зону ураження, рухайтеся поперек потоку повітря або вітру.
При отруєнні оксидами азоту необхідно:
- Швидше винести потерпілого на свіже повітря
- Змивати водою зі шкіри азотну кислоту не менше 15 хвилин
- Зняти забруднений одяг, одягнути чистий
- Промивати очі чистою водою щонайменше 15 хвилин
- Давати пити води якнайбільше.
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