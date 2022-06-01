Хімічна атака – як надати першу допомогу при отруєнні азотом, 5 кроків

Отруєння оксидами азоту може статися через хіматаку або аварію на хімічному підприємстві, також високий ризик отруєння хлором і аміаком. Що робити – у статті

Щоб надати першу допомогу при отруєнні азотом, промийте водою очі та шкіру, а при хімічній атаці використовуйте протигаз чи пов'язки

Ракетні обстріли рашистами хімічних підприємств можуть призвести до отруєння азотом та іншими хімічними сполуками. Як надати першу допомогу при хімічній атаці та отруєнні токсичними речовинами – розповіли у МОЗ України.

Якщо сталася аварія на хімічному підприємстві або його обстріл, якнайшвидше потрібно:

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закрити всі отвіри, через які можуть проникнути токсичні речовини – двері, вікна, витяжки, вентиляційні системи, димоходи

всі тріщини та щілини у віконних рамках заклеїти скотчем

включити трансляцію медіа: радіо або ТБ для отримання інструкцій до дії

повідомити по можливості всім близьким про загрозу здоров'ю та бути готовим до можливої евакуації

вимкнути всі побутові прилади, перекрити газ, воду.

Якщо доведеться евакуюватися, то не забудьте аптечку та ліки першої необхідності. Одяг вибирайте такий, щоб максимально закрити шкіру.

При атаці хлором змочіть пов'язку водою, а ще краще – 2-5% розчином харчової соди при ураженні аміаком – оцтовою або лимонною кислотою

Якщо є протигаз – надягайте, або зробіть ватно-марлеві пов'язки. При атаці хлором їх слід змочити водою, а ще краще – 2-5% розчином харчової соди. При ураженні аміаком – оцтовою або лимонною кислотою.

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Перша допомога при отруєнні оксидами азоту

На вулицю йдіть сходами, вийшовши на відкритий простір – не біжіть, не торкайтеся ні до чого, не наступайте в калюжі. Нічого не їжте і не пийте. Якнайшвидше важливо залишити зону ураження, рухайтеся поперек потоку повітря або вітру.

При отруєнні оксидами азоту необхідно:

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Швидше винести потерпілого на свіже повітря Змивати водою зі шкіри азотну кислоту не менше 15 хвилин Зняти забруднений одяг, одягнути чистий Промивати очі чистою водою щонайменше 15 хвилин Давати пити води якнайбільше.

Також ми писали, що робити, якщо атакують сльозогінним газом чи перцівкою.

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