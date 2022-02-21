Готель з тарганами за 215 тис. гривень! В що перетворилася відпустка блогера Заліска в Домінікані (фото) / Фото: скріншот

Українці не припиняють подорожувати взимку, шукаючи теплі країни світу для ідеального відпочинку. Скандальний блогер Олександр Заліско, який влаштував "голодну тусу" в День пам’яті Голодомору, один з них. Хлопець відвідав Домініканську Республіку (курорт Пунта-Кана), але відпочинок виявився жахливим. Мовчати блогер не зміг – розповів детально про тур за 215 тис. гривень на сторінці в Instagram.

Що відомо про готель?

Тур Олександра Заліска з проживанням у 5-зірковому готелі Hard Rock та послугою "Все враховано" коштував 215 тис. гривень. 50 тис. гривень з суми блогер не платив – це була оплата за рекламу турфірми та готелю, яку він мав зробити протягом відпочинку.

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Але після побаченого в готелі хлопець не зробив платну інтеграцію. І задумався: повертати турфірмі гроші чи залишити собі (як компенсацію).

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Готель розрахований на молоду аудиторію, тож розваги та активності на найвищому рівні. Але решта недоліків відпочинку нівелюють згадані переваги.

Готель реально двіжовий! Є декілька зон для вечірок, виступають наживо місцеві артисти. Багато розваг: боулінг, лазертаг, театр з виступами. Хороший пляж, гарні басейни. Але коли їжа не дуже й таргани в номері – якось все уже здається не таким класним, – написав блогер Олександр Заліско в Instagram.

Що обурило Олександра Заліска на відпочинку?

Блогер уявляв відпочинок, який буде асоціюватися зі словом "шик" та "розкіш". Але реальність інша! В ресторані був мінімальний вибір їжі, де готували курятину, яку неможливо розжувати. Заліско написав, що курка була "гумова, жорстка".

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Блогер зауважив: у будь-якій столовій краще готують страви, ніж у готелі, де тур коштує 215 тис. гривень. Бажаних морепродуктів було мінімум, максимум – це креветки в пасті. За кращу їжу туристам треба доплачувати: лобстера на грилі чи свіжоприготовлений бургер.

Але скромне меню – це дрібниці. Найбільше Заліска шокували таргани, які завелися в готелі: він побачив їх у ресторані та кімнаті (розміром 4 сантиметри).

У ресторані на стіні бігає тарган. У готелі з твоїми речами живе ще один тарган, але цей уже розміром з корову, – написав блогер Олександр Заліско в Instagram.

Як відреагували підписники блогера?

Підписники Заліска, яких приблизно 320 тисяч, почали переконувати блогера в непрофесіоналізмі турагента.

Одні кажуть, що готель жахливий і не може коштувати 215 тис. гривень.

Він жахливий, є дешевші й кращі!!!! І де ви взяли таку вартість????? Він стільки не коштує….., – написала одна з підписниць.

Інші запевняють, що на вигляд готель не "дотягує" до 5-зіркового.

Не хочу розчаровувати, але на вигляд цей готель навіть не тягне на 4 зірки, – написала одна з підписниць.

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