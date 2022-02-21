Отель с тараканами за 215 тыс. гривен! Во что превратился отпуск блогера Залиска в Доминикане (фото) / Фото: скриншот

Украинцы не перестают путешествовать зимой, отыскивая теплые страны мира для идеального отдыха. Скандальный блогер Александр Залиско, устроивший "голодную тусу" в День памяти Голодомора, один из них. Парень посетил Доминиканскую Республику (курорт Пунта-Кана), но отдых оказался ужасным. Молчать блогер не смог – рассказал подробно о туре за 215 тыс. гривен на странице в Instagram.

Что известно об отеле?

Тур Александра Залиска с проживанием в 5-звездном отеле Hard Rock и услугой "Все включено" стоил 215 тыс. гривен. 50 тыс. гривен из суммы блогер не платил – это была оплата за рекламу турфирмы и гостиницы, которую он должен был сделать в течение отдыха.

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Но после увиденного в отеле парень не сделал платную интеграцию. И задумался: возвращать ли турфирме деньги или оставить себе (в качестве компенсации).

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Отель рассчитан на молодую аудиторию, поэтому развлечения и активности на самом высоком уровне. Но остальные недостатки отдыха нивелируют упомянутые преимущества.

Отель реально движовый! Есть несколько зон для вечеринок, выступают вживую местные артисты. Многие развлечения: боулинг, лазертаг, театр с выступлениями. Хороший пляж, хорошие бассейны. Но когда еда не очень и тараканы в номере – как-то все уже кажется не таким классным, – написал блогер Александр Залиско в Instagram.

Что возмутило Александра Залиска на отдыхе?

Блогер представлял отдых, который будет ассоциироваться со словом "шик" и "роскошь". Но реальность другая! В ресторане был минимальный выбор пищи, где готовили курятину, которую невозможно разжевать. Залиско написал, что курица была "резиновая, жесткая".

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Блогер отметил: в любой столовой лучше готовят блюда, чем в отеле, где тур стоит 215 тыс. гривен. Желаемых морепродуктов было минимум, максимум – это креветки в пасте. За лучшую еду туристам нужно доплачивать: лобстер на гриле или свежеприготовленный бургер.

Но скромное меню – это мелочи. Больше всего шокировали тараканы, которые завелись в отеле: он увидел их в ресторане и комнате (размером 4 см).

В ресторане на стене бегает таракан. В отеле с твоими вещами живет еще один таракан, но этот уже размером с корову, – написал блогер Александр Залиско в Instagram.

Как отреагировали подписчики блогера?

Подписчики Залиска, которых примерно 320 тысяч, убеждали блогера в непрофессионализме турагента.

Одни говорят, что гостиница ужасная и она не может стоить 215 тыс. гривен.

Он ужасен, есть более дешевые и лучшие!!! ! И где вы взяли такую стоимость????? Он столько не стоит….., – написала одна из подписчиков.

Другие уверяют, что по виду отель не "дотягивает" до 5-звездочного.

Не хочу разочаровывать, но на вид этот отель, даже не тянет на 4 звезды, – написала одна из подписчиков.

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