Обережно, спека та кров'яний тиск – як правильно міряти, 5 кроків

Літо та спека сприяють підвищенню тиску, тому гіпертонікам та людям із слабким серцем важливо вміти правильно його міряти / Фото: Колаж: Сьогодні,

Особливо важко переносять спеку гіпертоніки та люди з захворюваннями серця: у них частішає серцебиття, розширюються периферичні судини, набрякають ноги, зростає можливість утворення тромбів.

Також стежити за показниками свого тиску важливо людям, які мають зайву вагу, діабет, курять, вживають алкоголь:тому як правильно вимірювати тиск – розповіли у Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Реклама

Якщо ви схильні до підвищення тиску або у вас вже діагностовано гіпертонію, то важливо регулярно вимірювати свій кров'яний тиск

Якщо ви схильні до підвищення тиску або у вас вже діагностовано гіпертонію, то важливо регулярно вимірювати свій кров'яний тиск. І робити це потрібно правильно. Нагадаємо, що гіпертонія – це регулярне підвищення артеріального тиску. Хвороба виникає, коли кров надмірно тисне на стінки артерій зсередини: через це артеріальний тиск (АТ) постійно перевищує норму.

Підвищений тиск , це:

Реклама

якщо показники понад 130 мм рт. ст. (систолічний, або верхній артеріальний тиск);

понад 80 мм рт. ст. (діастолічний, або нижній АТ).

Навіть якщо у вас є електронний тонометр, то показники АТ можуть бути некоректними, якщо перед вимірюванням ви були фізично активні, випили напої з кофеїном або покурили і т.д. Тому:

За півгодини до вимірювання АТ потрібно заспокоїтися, не займатися активністю, не пити кави, енергонапоїв тощо. Прийміть правильне положення: сядьте рівно, з прямою спиною, обидві ноги поставте на підлогу. Вимірюйте тиск на обох руках, зробіть це двічі-тричі з перервою на кілька хвилин. Результати записуйте. Вимірювати тиск краще завжди в той самий час. Тонометр має бути справним, якщо пристрій "барахлить" – показники будуть неточними. Тому перевіряйте справність ваших гаджетів.

Також ми писали, як попередити та зупинити гіпертонічний криз у воєнний час.

Ще дізнайтесь, як харчуватися при високому тиску і що робити, щоб не допускати розвитку гіпертонії.