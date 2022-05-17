Гіпертонія – які продукти знижують тиск та навіщо взагалі його контролювати

Солона їжа, ковбаси та навіть солодощі сприяють ще більшому підвищенню кров'яного тиску. Чим це небезпечно та як зупинити гіпертонію за допомогою харчування – у статті

Овочі, фрукти та продукти з калієм знижують тиск, а його контролювати потрібно, щоб уникнути гіпертонії / Фото: Колаж: Сьогодні,

Якщо ваше кров'яний (артеріальний) тиск постійно підвищений, страждають судини в головному мозку, артерії та вени, нирки і навіть зір. Як не допустити розвитку гіпертонії , у тому числі за допомогою харчування – дізнаємося з експертами сьогодні, 17 травня, у Всесвітній день боротьби із гіпертонією.

Чим небезпечна гіпертонія та хто в зоні ризику?

З віком від підвищення артеріального тиску (АТ) страждають дедалі більше людей. Тому що ми постійно живемо у стресі, харчуємося нераціонально, заводимо багато шкідливих звичок, мало рухаємось. Як відзначає фізичний терапевт Данило Якубовський, це сприяє розвитку гіпертонії.

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Важливо не пропустити момент, коли гіпертонія починає розвиватися. Тому бажано мати тонометр і контролювати свій АТ, особливо якщо ви старше 40 років. Тому що до цього віку людина вже набуває "букету" хронічних захворювань.

Важливо не пропустити момент, коли гіпертонія тільки починає розвиватися – допоможе тонометр

Гіпертонія не тільки веде до пошкодження судин у головному мозку, а ще збільшує ризик розвитку інсульту. Цей стан небезпечний довічною інвалідністю – так відбувається у 90% випадків. Шкодить гіпертонія та серцю, призводячи до збільшення обсягу серцевого м'яза (гіпертрофії міокарда) та розвитку серцевої недостатності.

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В середньому норми АТ такі :

показники менше 120/80 – тиск у нормі;

120-139/80-89 – тиск підвищений;

140/90 (і далі наростаючою) – підвищене, тобто. 1-а ступінь гіпертонії та вище.

Але якщо ви тільки помітили, що ваш АТ "скаче", відкоригувати ситуацію можна з допомогою харчування та зміни способу життя .

Як харчуватися при підвищеному тиску

Фітнес-тренер та нутріціолог Віктор Мандзяк радить знизити знизити кількість солі у своєму раціоні. Це не тільки та сіль, якою ми солимо нашу їжу, досить багато солі міститься у продуктах переробки: ковбасі, сосисках, різних соусах та кетчупах і навіть у солодкій випічці.

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Щоб уникнути гіпертонії, їжте менше солі та більше овочів, фруктів та зелені

Саме сіль сприяє тому, що судини стають менш еластичними. А от овочів та фруктів у раціоні якраз має бути більше. Особливо важливі ті продукти, що багаті на калій: морква, гарбуз, буряк, солодкий перець, капуста, огірки, авокадо. Багата калієм та зелень, особливо петрушка та шпинат. Калій допомагає виводити з організму натрій (тобто сіль).

Данило Якубовський також радить обмежити картоплю, шоколад, різні печива – тобто швидкі вуглеводи. Також знизити високий АТ, спричинений стресом, допоможе гімнастика, дихальні вправи, медитація, прогулянки пішки.

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