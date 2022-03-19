Обережно, правець – чому дорослим потрібне щеплення у воєнний час

Чому не варто забувати про правець під час війни / Фото: Колаж: Сьогодні

В умовах війни, яку Росія розв'язала проти України, у рази збільшуються ризики заразитися та захворіти на правець. Чому ця інфекція небезпечна і навіщо дорослим робити щеплення від правця саме зараз – розповіли в МОЗ України.

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Що таке правець

Бактерії, які викликають правець, живуть у ґрунті, а також кишечнику тварин: і разом з їхніми фекаліями можуть потрапляти у ґрунт теж. Тому, коли ви отримали поранення, травму, порізалися, вас вкусила тварина і т. ін., якщо в рану, навіть найменшу, потрапить бруд або земля – ризик заразитися правцем досить високий.

Не варто недооцінювати правець, ця інфекція б'є по нервовій системі, викликає сильні судоми. Смертність від правця сягає 70% і вище та єдина можливість уникнути захворювання – вакцинація.

Як вакцинуватись

Оскільки зараз у багатьох із нас немає нормального доступу до проточної води, не вистачає засобів гігієни, багато людей поранені і немає можливості регулярно та правильно обробляти рани, то важливо захистити себе від правця.

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Якщо ваша дитина отримала всі щеплення в рамках Національного календаря, то вона захищена від правця. Оскільки отримала вакцину від правця (а разом із нею – від дифтерії, у складі комбінованої вакцини) у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 та 16 років.

Але імунітет проти правця на все життя не зберігається дорослим потрібна ревакцинація у 26, 36, 46, 56 і так далі – тобто через кожні 10 років. Тому важливо перевірити, чи пора вам робити чергове щеплення: якщо з моменту останнього вже минуло більше 10 років, то обов'язково потрібно звернутися до найближчої поліклініки або медичного працівника в центрі розміщення переселенців.

Вакцини від дифтерії та правця у державних медустановах роблять безкоштовно!

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