Осторожно, столбняк – почему взрослым нужна прививка в военное время

Почему не стоит забывать о столбняке во время войны / Фото: Коллаж: Сегодня

В условиях войны, которую Россия развязала против Украины, в разы увеличиваются риски заразиться и заболеть столбняком. Почему эта инфекция опасна и зачем взрослым делать прививки от столбняка именно сейчас – рассказали в МОЗ Украины.

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Что такое столбняк

Бактерии, которые вызывают столбняк, живут в почве, а также кишечнике животных: и вместе с их фекалиями могут попадать в почву тоже. Поэтому, когда вы получили ранение, травму, порезались, вас укусило животное и т.д., то если в рану, даже самую маленькую, попадет грязь или земля – риск заразиться столбняком довольно высок.

Не стоит недооценивать столбняк, эта инфекция "бьет" по нервной системе, вызывает сильные судороги. Смертность от столбняка достигает 70% и выше и единственная возможность избежать заболевания – вакцинация.

Как вакцинироваться

Поскольку сейчас у многих из нас нет нормального доступа к проточной воде, не хватает средств гигиены, многие люди ранены и нет возможности регулярно и правильно обрабатывать раны, то важно защитить себя от столбняка.

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Если ваш ребенок получил все прививки в рамках Национального календаря, то он защищен от столбняка. Поскольку получил вакцину от столбняка (а вместе с ней – от дифтерии, в составе комбинированной вакцины) в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 16 лет.

Но иммунитет против столбняка на всю жизнь не сохраняется, взрослым требуется ревакцинация в 26, 36, 46, 56 и так далее – то есть через каждые 10 лет. Поэтому важно проверить, пора ли вам делать очередную прививку: если с момента последней уже прошло более 10 лет, то обязательно нужно обратиться в ближайшую к вам поликлинику или к медицинскому работнику в центре размещения переселенцев.

Вакцины от дифтерии и столбняка в государственных медучреждениях делают бесплатно!

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Если вы поранились, то читайте "Как обработать раны после обстрела или падения – пошаговая инструкция".

Если же вы получили ожог, узнайте, как правильно оказать помощь, читайте "Первая помощь при ожогах".