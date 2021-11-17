Зупинити старіння шкіри – яка амінокислота допоможе та де її шукати

Амінокислота креатин, яку слід шукати в м'ясі та рибі, допоможе зупинити старіння шкіри / Фото: unsplash.com
Наш зовнішній шар шкіри – епідерміс, що швидко старіє, якщо в ньому недостатньо колагену та інших структурних, що підтримують еластичність шкіри, білків. А забезпечити ту саму структурну підтримку епідермісу здатний креатин – пише журнал Nurtients.
Креатин – це білок і для чого він потрібний?
Креатин (Cr) – це азотиста органічна кислота, а не білок, яка переважно міститься в продуктах харчування з м'ясних джерел. Ця речовина також міститься в наших м'язах і бере участь у енергетичному обміні м'язових та нервових клітин.
Вчені з'ясували, що креатин допомагає знизити вплив окисного стресу та його результату – старіння шкіри. Якщо поринути у термінологію, то саме креатин забезпечують структурну підтримку шкірним клітинам-фібробластам, які виробляють колаген. А чим нижчий маркер старіння епідермісу, тим менше ризик захворіти на рак шкіри , йдеться у дослідженні.
Креатин добре відомий у спортивному середовищі, оскільки атлети приймають його у якості харчових добавок для набору м'язової маси. Але креатином, як уже сказано, багаті тваринні продукти.
У яких продуктах багато креатину?
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