Остановить старение кожи – какая аминокислота поможет и где ее искать

Аминокислота креатин, которую следует искать в мясе и рыбе, поможет остановить старение кожи / Фото: unsplash.com
Наш наружный слой кожи – эпидермис, быстро стареет, если в нем недостаточно коллагена и других структурных, поддерживающих эластичность кожи, белков. А обеспечить ту самую структурную поддержку эпидермису способен креатин – пишет журнал Nurtients.
Креатин – это белок и зачем он нужен?
Креатин (Cr) - это азотистая органическая кислота, а не белок, которая в основном содержится в продуктах питания из мясных источников. Это вещество также содержится в наших мышцах и участвует в энергетическом обмене мышечных и нервных клеток.
Ученые выяснили, что креатин помогает снизить влияние окислительного стресса и его результата – старения кожи. Если погрузиться в терминологию, то именно креатин обеспечивают структурную поддержку кожным клеткам-фибробластам, которые производят коллаген. А чем ниже маркер старения эпидермиса, тем меньше риск заболеть раком кожи, говорится в исследовании.
Креатин хорошо известен в спортивной среде, поскольку атлеты принимают его в качестве пищевых добавок для набора мышечной массы. Но креатином, как уже сказано, богаты многие животные продукты.
В каких продуктах много креатина?
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