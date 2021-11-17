Остановить старение кожи – какая аминокислота поможет и где ее искать

Аминокислота креатин, которую следует искать в мясе и рыбе, поможет остановить старение кожи / Фото: unsplash.com

Наш наружный слой кожи – эпидермис, быстро стареет, если в нем недостаточно коллагена и других структурных, поддерживающих эластичность кожи, белков. А обеспечить ту самую структурную поддержку эпидермису способен креатин – пишет журнал Nurtients.

Креатин – это белок и зачем он нужен?

Креатин (Cr) - это азотистая органическая кислота, а не белок, которая в основном содержится в продуктах питания из мясных источников. Это вещество также содержится в наших мышцах и участвует в энергетическом обмене мышечных и нервных клеток.

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Добавки с креатином часто принимают спортсмены для роста мышечной массы, а не только для красоты кожи / Фото: freepik.com

Ученые выяснили, что креатин помогает снизить влияние окислительного стресса и его результата – старения кожи. Если погрузиться в терминологию, то именно креатин обеспечивают структурную поддержку кожным клеткам-фибробластам, которые производят коллаген. А чем ниже маркер старения эпидермиса, тем меньше риск заболеть раком кожи, говорится в исследовании.

Креатин хорошо известен в спортивной среде, поскольку атлеты принимают его в качестве пищевых добавок для набора мышечной массы. Но креатином, как уже сказано, богаты многие животные продукты.

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В каких продуктах много креатина?

Больше всего креатина в мясе и морепродуктах, рыбе – сельди и лососе. В молоке содержание креатина гораздо ниже, где- то в среднем около одной десятой грамма на литр.

Также креатин может синтезироваться нашим организмом из таких аминокислот, как аргинин или метионин. Поэтому если вы питаетесь рационально, едите мясо, то ваш организм получает достаточно креатина.

Если же хотите принимать пищевые добавки с креатином – то сначала лучше проконсультироваться с врачом.

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