БАДи та вітаміни – чи треба приймати чи обійдемося продуктами, детальний розбір з експертами

Восени багато хто з нас починає самі приймати вітаміни D і С, комплекс Омега-3 і т.д. Ми з'ясували, чи потрібно приймати різні сапліменти для профілактики

БАДи та вітаміни треба приймати, якщо в організмі виявлено дефіцит того чи іншого елементу / Фото: Колаж: Сьогодні

Сапліменти (вони ж – БАДи, біологічно активні добавки) не допоможуть вам заповнити явний і занедбаний дефіцит будь-якого мікроелемента. Насамперед важливо розуміти – чи є цей дефіцит. Чи потрібно приймати додатково БАДи чи вітаміни для підтримки здоров'я чи достатньо збалансувати раціон – розбираємося з експертами.

Сапліменти та БАДи – навіщо вони потрібні взагалі?

Не секрет, що зараз багато хто приймає БАДи чи вітамінні комплекси для профілактики чи лікування. Але що саме профілактуємо – не зрозуміло і навіщо приймаємо той чи інший комплекс для лікування – також. У чому ж різниця між БАДами та медичними препаратами ?

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Гастроентеролог Євгенія Бєлінська пояснює, для того, щоб медичний препарат вийшов на ринок, його ефективність має бути доведена під час плацебо-контрольованих досліджень, мають бути зважені всі ризики, взаємодії з іншими речовинами, прописані побічні дії (зверніть увагу, що багато з них зустрічаються вкрай рідко!).



Тепер про сапліменти. Їх склад найчастіше не регламентований (не факт, що опис на баночці відповідає її змісту), псевдо-відсутність побічних ефектів пов'язана з дуже низькою концентрацією діючої речовини та плюс відсутність медичних досліджень з БАДів.



Наприклад, якщо у вас дефіцит заліза (який ще потрібно підтвердити лабораторним аналізом крові), то лікувати залізодефіцитну анемію дозуванням 10-25 мг ми будемо довго і не дуже успішно. Але коли проблема вже вирішена, людина отримала рекомендації лікаря і дотримувалася їх, то використовувати саплімент для "підтримання" отриманого ефекту можна.

Склад БАДів найчастіше не регламентований, тому прийом таких препаратів краще обговорювати з лікарем / Фото: unsplash.com

А вітаміни С та D, адже восени вони потрібні особливо?

Тобто, якщо є проблема – йдемо до лікаря і лікуємо медичними препаратами, в ту ж мить отримуємо рекомендації щодо "підтримуючої" терапії, тобто якісь БАДи абоприймати додатково. І чи взагалі в цьому є необхідність.

Восени, коли ми всі відчуваємо нестачу сонця (а одна зі складових вітаміну D – холекальциферол, синетизується нашою шкірою під впливом ультрафіолету, плюс трохи його потрапляє з тваринною їжею), прийом вітамінного комплексу обґрунтований. Але щоб коректно підібрати дозування заздалегідь, краще здати аналіз крові на 25 (ВІН) D .

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Вітаміну D найбільше в рибі, також їм багаті яйця та "кисломолочка" / Фото: Depositphotos

І потім, залежно від результату, ваш лікар підкаже, яке дозування вітаміну D потрібне саме вам і як довго слід приймати комплекс. Ергокальциферол, інший елемент, що входить до складу вітаміну D, ми отримуємо разом з рослинною їжею. Тому обов'язково включайте до раціону жирні сорти риби, кисломолочні продукти, ікру, жовтки яєчні.



Щодо вітаміну С – додатковий його прийом може бути обґрунтований у період хвороби або для профілактики осінніх респіраторних захворювань. Оскільки ГРВІ, застуда та інші інфекції призводять до посиленої витрати вітаміну С в організмі.

Які ж продукти багаті на вітамін С?

Але знову ж таки, дозування та актуальність додаткового прийому вітаміну С, наголошує дієтолог Олеся Добрянська, слід обговорювати щонайменше зі своїм сімейним лікарем. Якщо ваше харчування недостатньо різноманітне, додатковий прийом вітаміну С теж може знадобитися.

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Важливий момент! Вітамін С у продуктах швидко руйнується, особливо після теплової обробки, – зазначає Олеся Добрянська. – А багаті на "аскорбінку" кислі ягоди, обліпиха, цитрусові, капуста, зокрема, квашена, солодкий перець, петрушка, зелена цибуля, плоди шипшини.

Найбільше вітаміну С у кислих ягодах, обліпихі, цитрусових, у будь-якій капусті, зеленій цибулі, солодкому перці, зеленій петрушці / Фото: Pinterest

А ще вітамін С сприяє гарному засвоєнню заліза, тому препарати заліза можна запивати невеликою кількістю ягідного смузі чи фрешу. Однак, якщо є проблеми зі шлунком (гастритом), як зазначає Євгенія Бєлінська, аскорбінова кислота може негативно позначитися на стані його слизової оболонки. Також при хронічному гастриті слід приймати з обережністю:

вітамін PP (нікотинову кислоту);

фолієву кислоту;

пантотенову кислоту;

цинк;

препарати заліза.

Якщо ви вже приймаєте щось із цього списку, обговоріть з вашим лікарем, як мінімізувати їхній агресивний вплив на слизову оболонку шлунково-кишкового тракту.

А як же Омега-3? Чи потрібно приймати постійно?

Омега-3 ПНЖК (поліненасичені жирні амінокислоти) нам дуже потрібні, вони допомагають білку колагену не руйнуватися. Восени Омега-3 важлива як потужний антиоксидант, який не дозволяє кисню (вірніше його активним формам) руйнувати мембрани клітин. Чому це важливо? Тому що чим міцніша мембрана, тим складніше її пошкодити вірусам та бактеріям, зазначає косметолог, дерматовенеролог Ліліана Ростовцева.

Найвідоміший джерело омега-3, це морська риба, а ще бобові та авокадо / Фото: unsplash.com

Можна, можливо отримати Омега-3 з продуктів, м'яса, яєць, багато цієї амінокислоти у насінні льону та льняному маслі, гарбузі, шпинаті. А найбільше – у морепродуктах та жирній морській рибі, зокрема, й доступних за ціною анчоусах, скумбрії, оселедці.

Ознаки дефіциту Омега-3 в організмі – це сухість шкіри, мляве волосся, ламкі нігті, а також швидка стомлюваність. Отже, одного харчування недостатньо, врятувати ситуацію допоможуть біодобавки.

Чи корисно "брати" Омега-3 із риб'ячого жиру?

Не приймайте безконтрольно риб'ячий жир, він містить різну кількість необхідних організму Омега-3 кислот. Якщо хочете розібратися, які Омега-3 краще засвоюються, то зверніть увагу на форму добавок, їх дві: концентрована (етилові спирти) – засвоюється в середньому на 20% і натуральна (тригліцериди) – засвоюються до 95%.

Приймаючи Омега-3, зверніть увагу на саму форму добавок, їх дві / Фото: Unsplash

Висновок напрошується сам – краще приймати Омега-3 у формі тригліцеридів. Загальноприйнята денна норма Омега-3 у світі не встановлена, у різних країнах рекомендації щодо прийому поліненасичених жирних кислот теж різні. Ліліана Ростовцева рекомендує дотримуватись добових норм GOED (Global Organization for EPA&DHA) та приймати Омега-3 у таких дозах:

500 мг EPA+DHA для профілактики;

700-1000 мг EPA + DHA для вагітних та тих, хто годує;

1000 мг EPA + DHA в лікувальних цілях.

І повторимося, що прийом будь-яких препаратів, у тому числі й біодобавок, потрібно обговорювати з фахівцем, щонайменше – зі своїм сімейним лікарем.

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