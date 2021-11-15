Головні б'юті-новинки листопада, до яких варто придивитися перед Чорною п'ятницею 2021

Найкращі б'юті-засоби, які варто купити на Чорну п'ятницю 2021 / Фото: Колаж: Сьогодні
У листопаді пройде головний день розпродажу року – Чорна п'ятниця. Поки магазини готують акції, ми придивилися до новинок б'юті-ринку, щоб вибрати найцікавіші засоби.
Розповідаємо про 6 нових косметичних товарів, якими варто порадувати себе цього місяця.
Набір Clinical Solutions™ Ретинол 0.5
Вчені давно довели, що вітамін А позитивно впливає на обличчя. Завдяки йому уповільнюються процеси старіння та стимулюється вироблення колагену. Сироватки та креми з ретинолом, одним із похідних вітаміну А, популярні як ніколи.
Mary Kay® представили новинку сезону – сироватку Ретинол 0.5 та відновлююче молочко із заспокійливим ефектом. Висококонцентрований засіб рекомендується наносити лише однією краплею розміром з горошину. Спеціалісти компанії також розробили спеціальну програму користування продуктом.
Відновлююча нічна детокс-маска Skin Regimen Night Detox
Цей засіб виробник рекомендує наносити на ніч, не змиваючи. Склад з глюконолактоном, альфа глюканом дріжджів і комплексом довголіття Longevity Complex™ вирівняє тон обличчя, надасть сяйва і здорового вигляду навіть шкірі, що втомилася. Маску краще використовувати курсом 28 днів. Так ви досягнете бажаного результату.
Приємний бонус – засіб на 98,7% складається з інгредієнтів натурального походження, не містить силіконів, сульфатів, штучних ароматизаторів та продуктів тваринного походження.
Концентрований зволожуючий пілінг із АНА-кислотами Hydra Beauty Camellia Glow Concentrate від Chanel
Осінь – найкраща пора для пілінгів. Новий б'юті-засіб від Chanel стимулює зволоження та оновлення шкіри завдяки АНА-кислотам та екстракту дріжджів камелії. Цей пілінг м'яко відлущує ороговілі клітини шкіри обличчя, покращує мікрорельєф та стимулює клітинне оновлення. Результат – гладкість та сяйво.
Гель-бустер Hyaluron Filler Eucerin
Засіб неймовірно легкий, але з максимальним ефектом зволоження. Миттєво зволожує шкіру обличчя, розгладжуючи мімічні зморшки. Цьому сприяє гіалуронова кислота та гліцерин у складі засобу. Його можна використовувати як базу під макіяж.
Очищувальна маска Triple Black Mask від Novexpert
Активні компоненти засобу спрямовані на вирішення відразу кількох завдань: очищення та відлущування шкіри, ефективного видалення надлишків себуму, матування, розгладжування та відновлення шкіри обличчя, особливо схильної до запалень.
Головні компоненти у складі маски: чорна глина, активоване вугілля та вулканічний пил.
Гідроживильний інфузійний крем Power Luxe Hydropeptide
Крем стане знахідкою для тих, хто поки що не готовий тестувати на своїй шкірі обличчя засоби з ретинолом. До складу б'юті-продукту входить його альтернатива – бакучиол, а також чотири види гіалуронової кислоти. Всі ці інгредієнти разом з пептидами, що омолоджують, стимулюють вироблення колагену, відновлюють сяйво і молодість шкіри.
Крем добре підійде власницям сухої, чутливої, зневодненої шкіри обличчя та тим, у кого помітні ознаки старіння.
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