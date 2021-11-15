Головні б'юті-новинки листопада, до яких варто придивитися перед Чорною п'ятницею 2021

Найкращі б'юті-засоби, які варто купити на Чорну п'ятницю 2021 / Фото: Колаж: Сьогодні

У листопаді пройде головний день розпродажу року – Чорна п'ятниця. Поки магазини готують акції, ми придивилися до новинок б'юті-ринку, щоб вибрати найцікавіші засоби.

Розповідаємо про 6 нових косметичних товарів, якими варто порадувати себе цього місяця.

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Набір Clinical Solutions™ Ретинол 0.5

Вчені давно довели, що вітамін А позитивно впливає на обличчя. Завдяки йому уповільнюються процеси старіння та стимулюється вироблення колагену. Сироватки та креми з ретинолом, одним із похідних вітаміну А, популярні як ніколи.

Набір Clinical Solutions™ Ретинол 0.5 (3300 грн) / Фото: пресслужба

Mary Kay® представили новинку сезону – сироватку Ретинол 0.5 та відновлююче молочко із заспокійливим ефектом. Висококонцентрований засіб рекомендується наносити лише однією краплею розміром з горошину. Спеціалісти компанії також розробили спеціальну програму користування продуктом.

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Відновлююча нічна детокс-маска Skin Regimen Night Detox

Цей засіб виробник рекомендує наносити на ніч, не змиваючи. Склад з глюконолактоном, альфа глюканом дріжджів і комплексом довголіття Longevity Complex™ вирівняє тон обличчя, надасть сяйва і здорового вигляду навіть шкірі, що втомилася. Маску краще використовувати курсом 28 днів. Так ви досягнете бажаного результату.

Відновлююча нічна детокс-маска Skin Regimen Night Detox (2583 грн) / Фото: пресслужба

Приємний бонус – засіб на 98,7% складається з інгредієнтів натурального походження, не містить силіконів, сульфатів, штучних ароматизаторів та продуктів тваринного походження.

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Концентрований зволожуючий пілінг із АНА-кислотами Hydra Beauty Camellia Glow Concentrate від Chanel

Осінь – найкраща пора для пілінгів. Новий б'юті-засіб від Chanel стимулює зволоження та оновлення шкіри завдяки АНА-кислотам та екстракту дріжджів камелії. Цей пілінг м'яко відлущує ороговілі клітини шкіри обличчя, покращує мікрорельєф та стимулює клітинне оновлення. Результат – гладкість та сяйво.

Концентрований зволожуючий пілінг із АНА-кислотами Hydra Beauty Camellia Glow Concentrate від Chanel (2772 грн) / Фото: пресслужба

Гель-бустер Hyaluron Filler Eucerin

Засіб неймовірно легкий, але з максимальним ефектом зволоження. Миттєво зволожує шкіру обличчя, розгладжуючи мімічні зморшки. Цьому сприяє гіалуронова кислота та гліцерин у складі засобу. Його можна використовувати як базу під макіяж.

Гель-бустер Hyaluron Filler Eucerin (359 грн) / Фото: пресслужба

Очищувальна маска Triple Black Mask від Novexpert

Активні компоненти засобу спрямовані на вирішення відразу кількох завдань: очищення та відлущування шкіри, ефективного видалення надлишків себуму, матування, розгладжування та відновлення шкіри обличчя, особливо схильної до запалень.

Очищувальна маска Triple Black Mask від Novexpert (792 грн) / Фото: пресслужба

Головні компоненти у складі маски: чорна глина, активоване вугілля та вулканічний пил.

Гідроживильний інфузійний крем Power Luxe Hydropeptide

Крем стане знахідкою для тих, хто поки що не готовий тестувати на своїй шкірі обличчя засоби з ретинолом. До складу б'юті-продукту входить його альтернатива – бакучиол, а також чотири види гіалуронової кислоти. Всі ці інгредієнти разом з пептидами, що омолоджують, стимулюють вироблення колагену, відновлюють сяйво і молодість шкіри.

Гідроживильний інфузійний крем Power Luxe Hydropeptide (3996 грн) / Фото: пресслужба

Крем добре підійде власницям сухої, чутливої, зневодненої шкіри обличчя та тим, у кого помітні ознаки старіння.

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