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СЬОГОДНІ Life Здорово

Що головне у догляді за шкірою обличчя восени

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
1 листопада, 10:20
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Восени важливо очищувати шкіру обличчя більш щадним способом, ніж влітку. А ще потрібно додати живильний крем, і, нарешті, можна робити глибокі пілінги
У догляді за шкірою обличчя восени важливо додати живильний крем і більш обережно очищувати шкіру
У догляді за шкірою обличчя восени важливо додати живильний крем і більш обережно очищувати шкіру / Фото: freepik.com

Осінь – сезон краси на думку косметологів: саме час прибрати пігментацію, зробити глибокий пілінг або лазерне шліфування, також варто переглянути домашнє процедури. Що важливо знати про догляд за шкірою обличчя у холодну пору року – розповіла косметолог Сюзанна Елоян.

Сюзанна Елоян
Сюзанна Елоян / Фото: пресслужба

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Чи правда, що осінь – найкращий час для походу до косметолога?

Осінній період – це ідеальний час для походів до косметолога. Оскільки влітку багато процедур залишаються під забороною через сонячну інсоляцію. Якщо ви давно хотіли позбавитися від пігментації шкіри, якої особливо багато з'являється після літа та поїздок до моря, вам допоможуть пілінги. Зараз є всесезонні пілінги, але глибокі можна робити лише восени-взимку.

Робити пілінг особи потрібно для вирівнювання і омолодження шкіри
Робити пілінг особи потрібно для вирівнювання і омолодження шкіри / Фото: freepik.com

Також восени можна робити лазерні шліфування , які допоможуть усунути рубці або інші дефекти шкіри. Але в домашньому догляді за шкірою обличчя восени також є свої нюанси, які важливо враховувати.

Чим відрізняється домашній догляд за обличчям восени?

З настанням холодів шкіра стає сухішою, або навпаки – у когось може з'явитися жирний блиск, висипання. Все це – вплив холодного повітря та вітру, а також пересушеного повітря у приміщеннях. Адже вже розпочався опалювальний сезон. Тому важливо постійно їх провітрювати, а найкраще користуватися зволожувачем повітря.

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Також восени перегляньте очищення шкіри, воно має бути більш щадним. Додайте доглядові процедури пінку для вмивання або молочко. Літній зволожуючий крем поступається позиціями кремам з жирнішими текстурами .

Восени поживні маски для обличчя можна робити двічі на тиждень
Восени поживні маски для обличчя можна робити двічі на тиждень / Фото: freepik.com

Також двічі на тиждень не забувайте робити живильні маски для обличчя: готуйте самі чи використовуйте професійні. Восени зберегти шкіру сяючою та молодою допоможуть маски з гіалуроновою кислотою: підібрати відповідну вашому типу шкіри маску допоможе косметолог.

А що робити з розширеними капілярами на обличчі?

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У холодну пору року загострюється купероз – косметичний дефект, який стає сильно помітним через розширені кровоносні судини. Взагалі такий стан потребує звернення до дерматолога. Але якщо така павутинка на обличчі вас турбує з настанням холодів постійно, то заздалегідь варто обзавестися спеціальним захисним кремом: на таких кремах зазвичай ставлять позначку "від куперозу".

І поки сонце не зовсім сховалося, не ховайте далеко SPF-крем. Косметологи все частіше радять користуватися сонцезахисним кремом навіть узимку. Якщо влітку SPF-засоби мають бути не менше 50, то для осені підійде крем із рівнем 20-30 .

Також ми писали, як зробити маску для обличчя в домашніх умовах.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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