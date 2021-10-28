Топ-5 осінніх процедур для краси та здоров'я – як вибрати відповідну

Осінь – час пілінгів, масляних масажів, сауни, трав'яних ванн та не тільки. Які процедури маст хев цієї осені – у матеріалі

Серед важливих осінніх процедур краси та здоров'я – скраб для губ та трав'яні ванни / Фото: Колаж: Сьогодні

З настанням холодів наша шкіра і тіло потребують іншого догляду, ніж улітку. Також осінь – час нудьги та стресів, загострення хронічних болячок, тому важливо частіше балувати себе розслаблюючими процедурами. Яку з них (або все відразу) вибрати для себе – допомогла розібратися масажист, консультант з б'юті-практиків, Марія Алтухова.

Марія Алтухова / Фото: пресслужба

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Чому наше тіло потребує особливого догляду восени?

З настанням холодів змінюється наш ритм життя, погода погіршується, світловий день стає коротшим, змінюється раціон. Також осінь та зима – час сезонних застуд, які забирають чимало життєвих сил. Плюс стрес від інтенсивної роботи, навчання тощо.

Восени важливо не забувати про процедури, що підтримують здоров'я і розслабляють нервову систему. / Фото: unsplash.com

Холодне повітря, вітер, мороз сушить шкіру рук, губ та обличчя, яка ще не у всіх відновилася після атаки літнього сонця. А сидячий спосіб життя та побутовий стрес, перенесені на ГРВІ послаблюють нашу нервову та м'язову системи.

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Які ж процедури добре робити восени?

Тому восени важливо правильно доглядати за шкірою , а також не забувати про процедури, що підтримують здоров'я і розслабляють нервову систему.

№ 1 – сауна чи лазня

Сауна, лазня, парилка – всі ці теплові процедури допоможуть стимулювати імунну систему, що особливо важливо у сезон застуд, розслабити м'язи, глибоко релакнути тілом та розумом. За рахунок високих температур збільшується приплив крові до шкіри, розкриваються пори, підшкірний шар і поверхневі тканини краще проникають поживні речовини. Тому після сауни добре "заходять" різні живильні маски для шкіри.

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Сауна, лазня чи парилка допоможуть стимулювати імунну систему, розслабити м'язи, освіжити шкіру / Фото: Pexels

Обмеження для відвідування сауни – це інфекційні хвороби у гострій формі (з високою температурою), захворювання серця та судин, особливо при підвищеному та зниженому тиску. Також не варто приймати сауну вагітним, жінкам під час менструації, дітям.

Не пийте алкоголь перед і під час процедур, а води чи трав'яного чаю навпаки – важливо уникнути зневоднення. І прислухаєтеся до своїх відчуттів, не знаходитесь у парилці надто довго, щоб уникнути теплового удару .

№ 2 – масляні масажі

Масляний масаж прийшов до нас зі східної культури: сьогодні існує безліч таких практик від тайського чи тибетського масляного масажу, до звичайного лімфодренажного, при якому замість масажного крему використовують нагріту кунжутну олію, виноградну кісточку або інші (але не ефірну).

При масляному масажі замість крему використовують нагріту олію / Фото: Pixabay

Проникаючи всередину шкіри, олії роблять її більш еластичною та здорової. Спостерігається і низка глибших оздоровчих процесів – нормалізація роботи нервової системи, поліпшення обміну речовин, зняття стресів, нормалізація циклу сну тощо.

Крім масажу у спеціаліста, ви також можете самостійно, після ванни або теплого душу, наносити на розігріту шкіру різні косметичні олії. Тільки важливо заздалегідь знати, чи немає на них алергії ну і вирушати на масаж, якщо ви застудилися, у вас менструація, на шкірі запалена висипка або садна – звичайно не варто. Побалували тіло – перейдемо до обличчя та рук.

№ 3 – осінні пілінги

Завдання будь-якого пілінгу очистити глибокі шари шкіри, вирівняти тон обличчя, звузити пори, підвищити пружність і надати шкірі здорового, свіжого вигляду. Осінь найкращий час для пілінгів, тому що яскраве сонце нас уже не турбує і після процедури можна не боятися пігментації.

Так, є сучасні пілінги, після яких можна контактувати із сонцем і не боятися, що на шкірі з'являться плями. Але в холодну пору року роблять більш глибокі процедури – такі, як серединні, ретинові пілінги (в середньому – з середини жовтня і до початку квітня).⠀

Який саме пілінг підходить вам і скільки процедур необхідно зробити, визначає косметолог, – каже Марія Алтухова, – Якщо у вас акне, шкіра запалена, є ділянки з гнійними прищиками і так далі – то пілінг робити не можна. Взагалі пілінгові процедури для лікування акне та постакне теж підбирає косметолога-дерматолог.

Що ж можна робити у домашніх умовах? Пілінг вдома робити можна, і навіть є у продажу спеціальні засоби для поверхневих пілінгів: це зазвичай ензимні пілінги, серветки з AHA-кислотами (альфа-гідроксикислоти або фруктові кислоти). Але обов'язково перед такою навіть домашньою процедурою отримайте консультацію косметолога. І, звичайно ж – важливо правильно доглядати шкіру рук і губ восени.

Чому шкірі рук і губ восени – окрема увага

Чому не обличчя? Осінній догляд за шкірою обличчя – справа, яка важлива і потрібно починати в кабінеті косметолога. Потрібно розуміти ваш тип шкіри, наявні проблеми, схильність до алергії і тощо І вже потім фахівець порекомендує догляд згідно з вашим типом шкіри. Поки ви тільки збираєтеся до косметолога, подбайте про шкіру рук і губ.

№ 5 – скраби та догляд за губами та шкірою рук

Восени не забувайте носити рукавички, намагайтеся уникати занадто гарячої води, мийте посуд у захисних рукавичках. Ці прості поради допоможуть уникнути дерматитів, лущення шкіри. Перед виходом надвір наносите живильний крем на руки. А для оновлення шкірного покриву, активізації обмінних процесів у шкірі рук і для того, щоб ваші ручки завжди виглядали на всі 100, не забувайте про скраби .

После нанесения и смывания скраба для рук не забудьте питательный крем / Фото: freepik.com

Можна купити готовий скраб для рук або зробити самій: за основу взяти крем чи олію, молочні продукти, мед (пам'ятаємо про алергію на деякі з них). Для скрабу використовують кава, цукор, вівсяні пластівці, крупи дрібного помелу.

Частинки повинні бути досить дрібними, щоб не пошкодити шкіру, тому крупи можна перемолоти на кавомолці. Щоб зробити домашній скраб для губ, також можна використовувати цукор, каву, мелені крупи, і навіть морську сіль. Основа – та ж, олія, мед. Не забудьте розм'якшити шкіру губ перед нанесенням засобу. Найкраще це зробити за допомогою звичайного ватного диска. Просто змочуємо гарячою водою, прикладаємо до губ і чекаємо кілька хвилин.

Наносимо скраб дуже ніжно та акуратно, щоб не з'явилися мікротріщини. І не варто часто травмувати шкіру цією процедурою: скраб для рук в домашніх умовах слід робити не частіше 1 разу на тиждень, – каже Марія, – і не виходити після процедури відразу на вулицю. Застосовувати скраби для губ можна не більше двох разів на тиждень. Пам'ятайте, що шкіра на губах дуже ніжна і дуже легко можна поранити.

№ 5 – трав'яні ванни

І чудовий спосіб подбати про себе та релакснути – прийняти трав'яну ванну . Така процедура діє не лише на шкіру, вона допомагає розслабитись, зігрітися, вдихнути цілющі аромати трав. У середньому, ванну приймають півгодини, але деяких трав "вистачає" лише на 5-10 хвилин.

Расслабиться и быстрее заснуть помогут ванны с сосной, эвкалиптом, розмарином / Фото: freepik.com

Температура для такої ванни має бути в середньому 34 градуси, може хтось любить гаряче – але тут знову ж таки відштовхуйтеся від свого стану здоров'я. Не можна взагалі приймати ванну, якщо ви захворіли, і температура піднялася вище за 37 градусів. Це спровокує ще більший запальний процес.

Також обережніше з гарячою водою слід бути при захворюваннях серця, судин, під час місячних та при вагітності. Заваріть вибраний набір трав (залити окропом на 15 хвилин), потім наберіть води у ванну, додайте відвар і занурюйтесь. Також можна використовувати ефірні олії та сіль для ванн: їх спочатку потрібно капнути на сіль, а потім опустити у воду.

Заспокоять нерви хміль, лаванда, деревій, зміцнять імунітет і стимулюють шкіру, знімуть легке запалення – розмарин, м'ята, шавлія, ромашка. Лайм та лопух допоможуть очистити пори, календула, ромашка, хвощ – гарні для судин. А розслабитися та швидше заснути допоможуть сосна, евкаліпт, розмарин. При вугровому висипі корисні ванни з ялівцем , сосновими нирками, чебрецем і шавлією.

Також раніше ми писали, які бувають осінні пілінги.