Главные бьюти-новинки ноября, к которым стоит присмотреться перед Черной пятницей 2021

Лучшие бьюти-средства, которые стоит купить на Черную пятницу 2021 / Фото: Коллаж: Сегодня

В ноябре пройдет главный день распродаж года – черная пятница. Пока магазины готовят акции, мы присмотрелись к новинкам бьюти-рынка, чтобы выбрать самые интересные средства.

Рассказываем о 6 новых косметических товарах, которыми стоит порадовать себя в этом месяце.

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Набор Clinical Solutions™ Ретинол 0.5

Ученые давно доказали, что витамин А положительно воздействует на кожу лица. Благодаря ему замедляются процессы старения и стимулируется выработка коллагена. Сыворотки и кремы с ретинолом, одним из производных витамина А, популярны как никогда.

Набор Clinical Solutions™ Ретинол 0.5 (3300 грн) / Фото: пресс-служба

Mary Kay® представили новинку сезона – сыворотку Ретинол 0.5 и восстанавливающее молочко с успокаивающим эффектом. Высококонцентрированное средство рекомендуется наносить всего одной каплей размером с горошину. Специалисты компании также разработали специальную программу пользования продуктом.

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Обновляющая ночная детокс-маска Skin Regimen Night Detox

Это средство производитель рекомендует наносить на ночь, не смывая. Состав с глюконолактоном, альфа глюканом дрожжей и комплексом долголетия Longevity Complex™ выровняет тон лица, придаст сияния и здоровый вид даже самой уставшей коже. Маску лучше применять курсом 28 дней. Так вы достигните желаемого результата.

Обновляющая ночная детокс-маска Skin Regimen Night Detox (2583 грн) / Фото: пресс-служба

Приятный бонус – средство на 98,7% состоит из ингредиентов натурального происхождения, не содержит силиконов, сульфатов, искусственных ароматизаторов и продуктов животного происхождения.

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Концентрированный увлажняющий пилинг с ана-кислотами Hydra Beauty Camellia Glow Concentrate от Chanel

Осень – лучшая пора для пилингов. Новое бьюти-средство от Chanel стимулирует увлажнение и обновление кожи благодаря АНА-кислотам и экстракту дрожжей камелии. Этот пилинг мягко отшелушивает ороговевшие клетки кожи лица, улучшает микрорельеф и стимулирует клеточное обновление. Результат – гладкость и сияние.

Концентрированный увлажняющий пилинг с ана-кислотами Hydra Beauty Camellia Glow Concentrate от Chanel (2772 грн) / Фото: пресс-служба

Гель-бустер Hyaluron Filler Eucerin

Средство невероятно легкое, но с максимальным эффектом увлажнения. Мгновенно увлажняет кожу лица, разглаживая мимические морщины. Этому способствует гиалуроновая кислота и глицерин в составе средства. Его можно использовать и как базу под макияж.

Гель-бустер Hyaluron Filler Eucerin (359 грн) / Фото: пресс-служба

Очищающая маска Triple Black Mask от Novexpert

Активные компоненты средства направлены на решение сразу нескольких задач: очищение и отшелушивание кожи, эффективного удаления излишков себума, матирование, разглаживание и восстановление кожи лица, особенно склонной к воспалениям.

Очищающая маска Triple Black Mask от Novexpert (792 грн) / Фото: пресс-служба

Главные компоненты в составе маски: черная глина, активированный уголь и вулканическая пыль.

Гидропитательный инфузионный крем Power Luxe Hydropeptide

Крем станет находкой для тех, кто пока не готов тестировать на своей коже лица средства с ретинолом. В состав бьюти-продукта входит его альтернатива – бакучиол, а также четыре вида гиалуроновой кислоты. Все эти ингредиенты вместе с омолаживающими пептидами стимулируют выработку коллагена, восстанавливают сияние и молодость кожи.

Гидропитательный инфузионный крем Power Luxe Hydropeptide (3996 грн) / Фото: пресс-служба

Крем хорошо подойдет обладательницам сухой, чувствительной, обезвоженной кожи лица и тем, у кого заметны признаки старения.

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