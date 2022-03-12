Гарно до крові: Oriflame заявили, що залишаються в Росії

Oriflame заявили, що залишаються у Росії / Фото: Колаж: Сьогодні, Oriflame

Совість – це розкіш, а вона, як відомо, притаманна не всім. На тлі адекватних світових брендів, які без жалю пішли з РФ, після вторгнення країни-агресора в Україну залишивши за собою лише голі вітрини, шведська косметична компанія Oriflame (може, пам'ятаєте таку по численних анекдотах про її консультантів) залишиться на російському ринку.

Гендиректор Oriflame Магнус Бренстрем поспішив виправдатися, мовляв, на російський ринок припадає близько 16% світових продажів. А російське вторгнення в Україну назвав "жахливою катастрофою", але нічим допомогти не може. Хоча, ні – ось гроші збирають.

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Oriflame має завод у Росії з 1000 співробітників та близько 1 млн консультантів-реселерів, які здійснюють прямі продажі. У 2021 році на Росію припадало 16% продажів компанії, які становили трохи більше 1 млрд євро.

Також компанія благородно заявила, що залишається в Росії лише для того, щоб підтримати консультантів, єдиним джерелом доходу яких є продаж косметики Oriflame.

Якось навіть немає енергії витрачати агресію на Oriflame, коли твою країну підтримують провідні світові бренди: раніше Росію покинули Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Coca Cola, Danone, Dell, DHL, Ericsson, Ford, HP, Harley Davidson, General Motors , Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk, Nike та багато інших. Спасибі друзі!

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