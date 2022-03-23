Небезпечні "трофеї" – що робити, якщо знайшли підозрілий боєприпас чи предмет

Якщо знайшли підозрілий боєприпас або предмет, відійдіть подалі та дзвоніть 102 або 101 / Фото: istockphoto.com, https://www.instagram.com/p/CbCvfEjAb6w/

Російські окупанти всюди залишають свої смертельні "трофеї" – найчастіше це різні міни, артилерійські та танкові снаряди, ручні гранати. Також рашисти не просто мінують українські міста та села, а залишають заміновані предмети, щоб завдати максимальних збитків мирним мешканцям. Що робити, якщо ви виявили боєприпас або підозрілий предмет – розповіли в МОЗ України.

Найчастіше можна "нарватися" на міни – протипіхотні, мінометні та протитанкові; артилерійські та танкові снаряди, різні види ручних гранат. Тому без необхідності не намагайтеся проникнути в покинуту ворожу техніку, не торкайтеся залишених окупантом боєприпасів, речей, навіть якщо вам здається, що вони безпечні.

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Найчастіше можна "нарватися" на міни – протипіхотні, мінометні та протитанкові; артилерійські та танкові снаряди, різні види ручних гранат / Фото: moz.gov.ua

Мало того, ДСНС України фіксує навіть випадки мінування тіл загиблих людей, а не лише побутових предметів! Зустріти таку небезпечну знахідку зараз можна всюди: так, боєприпаси містять вибухові речовини та можуть спрацювати від тертя, удару або інших механічних дій.

У великих містах окупанти мінують побутові речі, які мають хоч якусь цінність – смартфони, зброю та деталі від неї, іграшки, аптечки. Також вороги розставляють "розтяжки", які відразу непомітні для ока, їх часто встановлюють біля вхідних дверей у будинки тощо.

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Також "розтяжки" та інші боєприпаси активно використовуються біля місць ведення бойових дій та розташування військових позицій. Якщо ви знайшли підозрілий предмет або боєприпас, то:

у жодному разі самі не чіпайте предмет або боєприпас і не давайте це зробити іншим

відійдіть від нього подалі

якось позначте місце знахідки такого "трофею"

зателефонуйте до поліції (102) або відділення ДСНС (101)

дочекайтеся приїзду саперів та покажіть місце, де знайшли боєприпас чи підозрілий предмет.

Пам'ятайте, що ігнорування цих простих правил безпеки може коштувати вам життя!

Також важливо знати, як обробити рани після обстрілу чи падіння – покрокова інструкція тут.

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Якщо ж отримали серйознішу травму і підозрюєте перелом, то читайте "Перша допомога при переломах – як зрозуміти, що зламана кістка і що робити".