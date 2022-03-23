Опасные "трофеи" – что делать, если нашли подозрительный боеприпас или предмет

Если нашли подозрительный боеприпас или предмет, отойдите подальше и звоните 102 или 101 / Фото: istockphoto.com, https://www.instagram.com/p/CbCvfEjAb6w/

Российские оккупанты повсюду оставляют свои смертельные "трофеи" – чаще всего это разные мины, артиллерийские и танковые снаряды, ручные гранаты. Также рашисты не просто минируют украинские города и села, а оставляют заминированные предметы, чтобы нанести максимальный ущерб мирным жителям. Что делать, если вы обнаружили боеприпас или подозрительный предмет – рассказали в Минздраве Украины.

Чаще всего можно "нарваться" на мины – противопехотные, минометные и противотанковые; артиллерийские и танковые снаряды, разные виды ручных гранат. Поэтому без необходимости не пытайтесь проникнуть в заброшенную вражескую технику, не прикасайтесь к оставленным оккупантом боеприпасам, вещам, даже если вам кажется, что они безопасны.

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Чаще всего можно "нарваться" на мины – противопехотные, минометные и противотанковые; артиллерийские и танковые снаряды, разные виды ручных гранат / Фото: moz.gov.ua

Мало того, ГСЧС Украины фиксирует даже случаи минирования тел погибших людей, а не только бытовых предметов! Встретить такую опасную находку сейчас можно повсюду: так, боеприпасы содержат взрывчатые вещества и могут сработать от трения, удара или других механических действий.

В более купных городах оккупанты минируют бытовые вещи, которые имеют хоть какую-то ценность – смартфоны, оружие и детали от него, игрушки, аптечки. Также враги расставляют "растяжки", которые сразу незаметны для глаза, часто из устанавливают у входных дверей в дома и т.д.

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Также "растяжки" и другие боеприпасы активно используются у мест ведения боевых действий и нахождения военных позиций. Если вы нашли подозрительный предмет или боеприпас, то:

ни в коем случае сами не трогайте предмет или боеприпас и не давайте это сделать другим

отойдите от него подальше

как-то обозначьте место находки такого "трофея"

позвоните в полицию (102) или отделение ГСЧС (101)

дождитесь приезда саперов и покажите место, где нашли боеприпас или подозрительный предмет.

Помните, что игнорирование этих простых правил безопасности может стоить вам жизни!

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