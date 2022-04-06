Омега-3, вітаміни та антиоксиданти – чим ще корисний оселедець і скільки його їсти

Оселедець корисний для здоров'я і містить багато Омега-3, вітамінів та антиоксидантів / Фото: freepik.com

Оселедець – риба жирна, багата жирними здоровими амінокислотами, які дуже потрібні нам, особливо в стресових ситуаціях та для підтримки імунітету. А в умовах військового стану та війни з Росією всі ми потребуємо продуктів, які допоможуть нашій нервовій системі, підтримають імунітет та здоров'я в цілому.

Чому оселедці – відмінний нутрієнт і скільки його можна їсти з користю для здоров'я, розповіла у своєму інстаграмі популярний дієтолог Світлана Фус .

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/ Фото: пресс-служба СТБ

Чи правда, що оселедець багатий Омега-3 кислотами?

Оселедець – джерело жирних поліненасичених жирних кислот, в основному це Омега-3. Ці амінокислоти нам потрібні, самим організмом вони не виробляються. А при дефіциті Омега-3 виникає ряд серйозних проблем зі здоров'ям.

Так, омега-кислоти DHA входять до структури нашого мозку та очної сітківки, при їх дефіциті можуть початися проблеми із зором. Також DHA важливі для вагітних, недарма до препаратів для підтримки здоров'я при вагітності входять саме ці амінокислоти. Вони впливають на інтелект майбутньої дитини, соціальні навички та знижують ризики затримки розвитку.

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За добової потреби Омега-3 від 1 до 1,5 г на добу, у 100 г оселедця міститься 2,4 г. / Фото: instagram.com/chefcook_rastabuddha/

Також Омега-3 допомагають підтримати здоров'я серця та судин, зокрема – підвищують рівень хорошого холестерину, знижують запальні процеси, підтримують еластичність судин. А ще регулярне вживання Омега-3 допомагає запобігти депресії, покращує стан шкіри та її еластичність. За потребу Омега-3 від 1 до 1,5 г на добу, у 100 г оселедця міститься 2,4 г.

Які ще корисні властивості оселедця?

Крім амінокислот, оселедець містить йод, а він потрібний для здоров'я нашої щитовидної залози . Ще оселедці досить багато йоду, близько 37 мкг, за мінімальної добової потреби – 50 мкг. Тобто 100 г оселедця забезпечує половину добової норми йоду.

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У оселедці є всі корисні елементи, його обов'язково варто включати до раціону для підтримки здоров'я / Фото: Depositphotos

Багатий оселедець і потужними антиоксидантами : вітаміном Е та селеном. Обидві ці поживні речовини важливі для імунної системи, вони допомагають боротися з окислювальним стресом. Висновок – у цій рибі є все те, заради чого її обов'язково варто включати до раціону: мінерали, вітаміни, амінокислоти, корисні жири.

Також насититися та зігрітися одночасно допоможе гарячий суп, читайте "Як швидко приготувати корисний суп, який зігріє та додасть сил".

А як харчуватися з користю під час війни та що приготувати при мінімумі продуктів , раніше порадами поділився кулінарний експерт Євген Клопотенко.