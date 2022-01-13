Ода червоного кольору: Alexander McQueen випустили колекцію аксесуарів до китайського Нового року

Капсула аксесуарів Alexander McQueen до китайського Нового року 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Слідом за весняною колекцією Saint Laurent 2022, компанія Alexander McQueen представила свою капсулу Lunar New Year, присвячену червоному кольору, який символізує процвітання та удачу.

До фірмових предметів цієї колекції відносяться кросівки Oversized Sneaker та сумки Curve, що доступні у звичайному та міні-розмірах. Верхня частина кросівок обтягнута металізованою шкірою та пофарбована в рубіново-червоний або білий кольори. Силует усипаний кристалами, кожна варіація містить червоні цятки. Білий логотип Alexander McQueen розташований на язичці та п'яті.

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Alexander McQueen випустив капсулу аксесуарів на честь китайського Нового року / Фото: Hypebae

Сумки виготовлені з того ж шкіряного матеріалу із гронами кристалів по всій поверхні. Увігнута верхня частина та шкіряний ремінець завершують образ. Доповнюють колекцію інші аксесуари у вигляді утримувачів для кредитних карток, гаманців із фірмовою застібкою у вигляді черепа та чорний гаманець для монет із печаткою McQueen.

Alexander McQueen випустив капсулу аксесуарів на честь китайського Нового року / Фото: Hypebae

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Весь асортимент буде представлений наступного тижня на сайті бренду та в деяких фірмових магазинах.

Alexander McQueen випустив капсулу аксесуарів на честь китайського Нового року / Фото: Hypebae

Alexander McQueen випустив капсулу аксесуарів на честь китайського Нового року / Фото: Hypebae

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Alexander McQueen випустив капсулу аксесуарів на честь китайського Нового року / Фото: Hypebae

Alexander McQueen випустив капсулу аксесуарів на честь китайського Нового року / Фото: Hypebae

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