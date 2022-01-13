Ода красному цвету: Alexander McQueen выпустили коллекцию аксессуаров к китайскому Новому году

Капсула аксессуаров Alexander McQueen к китайскому Новому году 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Вслед за весенней коллекцией Saint Laurent 2022, компания Alexander McQueen представила свою капсулу Lunar New Year, посвященную красному цвету, который символизирует процветание и удачу.

К фирменным предметам этой коллекции относятся кроссовки Oversized Sneaker и сумки Curve, доступные в обычном и мини-размерах. Верхняя часть кроссовок обтянута металлизированной кожей и окрашена в рубиново-красный или белый цвета. Силуэт усыпан кристаллами, каждая вариация содержит красные пятнышки. Белый логотип Alexander McQueen расположен на язычке и пятке.

Реклама

Alexander McQueen выпустил капсулу аксессуаров в честь китайского Нового года / Фото: Hypebae

Сумки изготовлены из того же кожаного материала с гроздьями кристаллов по всей поверхности. Вогнутая верхняя часть и кожаный ремешок завершают образ. Дополняют коллекцию другие аксессуары в виде держателей для кредитных карт, кошельков с фирменной застежкой в ​​виде черепа и черный кошелек для монет с печатью McQueen.

Alexander McQueen выпустил капсулу аксессуаров в честь китайского Нового года / Фото: Hypebae

Реклама

Весь ассортимент будет представлен на следующей неделе на сайте бренда и в некоторых фирменных магазинах.

Alexander McQueen выпустил капсулу аксессуаров в честь китайского Нового года / Фото: Hypebae

Alexander McQueen выпустил капсулу аксессуаров в честь китайского Нового года / Фото: Hypebae

Реклама

Alexander McQueen выпустил капсулу аксессуаров в честь китайского Нового года / Фото: Hypebae

Alexander McQueen выпустил капсулу аксессуаров в честь китайского Нового года / Фото: Hypebae

Также вам будет интересно: Dior выпустят книгу, посвященную Джону Гальяно, стоимостью 6 тыс. грн. Что внутри