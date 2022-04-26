Навчання в Німеччині: як вступити до університету та отримати стипендію українцям

Що варто знати студентам під час вступу до вузів Німеччини / Фото: Pexels

Українці продовжують адаптуватися за кордоном, куди переїхали тимчасово через агресію РФ. Серед них не лише мами з маленькими з дітьми, а й студенти, які шукають можливості навчання в ЗВО. Як обрати та вступити до навчального закладу, розповіли на сторінці в Instagram Німецької громадської організації ABLE e.V.

Як обрати навчальний заклад?

Перелік німецьких вишів знайдете на порталі Hochschulkompass. Опісля відкрийте сайт бажаного ЗВО, щоб дізнатися дати вступної кампанії. Зазвичай вона триває з 1 квітня до 15 липня та з 1 жовтня до 15 грудня.

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Якщо ви маєте український диплом про освіту, перевірте на платформі Anabin його актуальність в Німецьких навчальних закладах.

Чим відрізняються коледжі від університетів у Німеччині?

Коледжі в Німеччині (Berufsakademien, Berufschulen та Fachschulen) пропонують виключно професійну освіту. До вишів відносяться класичні університети та профільні заклади:

Університети прикладних наук.

Технічні університети.

Школи образотворчих мистецтв та музики.

Медичні університети.

Теологічні університети.

Педагогічні університети.

Які існують коледжі?

У коледжах типів Berufsakademien, Berufsschulen та Hochschulen dual навчання триває 3 роки.

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Навчання складається з теоретичних занять (3 місяці) та стажування в німецьких компаніях. План практичних занять заклад погоджує з роботодавцем.

В коледжах Fachschulen та Fachakademien студенти навчаються від 1 до 2 років. Навчання є очної та заочної форми. Це спеціалізовані освітні заклади для продовження професійної освіти. Видані дипломи закладів еквівалентні магістерським та бакалаврським.

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Щоб вступити до Fachschulen чи Fachakademien, необхідно пройти підготовку до вишу в навчальному закладі Studienkolleg.

Які документи для вступу потрібні?

Необхідні документи для вступу на бакалаврську програму:

Паспорт.

Атестат (11 класів) та додаток з оцінками.

Біографія.

Мотиваційний лист.

Мовний сертифікат.

Для магістерської програми вимагають рекомендації від викладачів чи роботодавців, а ще диплом бакалавра та додаток з оцінками.

Рекомендують перевіряти вимоги перед вступом на сайті кожного ЗВО. Документи українською мовою слід перекласти в присяжних перекладачів або завірити нотаріально.

Як отримати стипендію?

Шукайте стипендіальні можливості на платформах DAAD, Stiftungssuche, Stipendienlotse та myStipendium. Не забудьте, що для отримання стипендії, необхідно подавати документи: біографію, мотиваційний лист, документи про статус студента в Німеччині, табель, грамоти та сертифікати (за наявності).

Якщо вас цікавить, як оформити дитину в німецьку школу – читайте попередню публікацію "Сьогодні".