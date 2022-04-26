Навчання в Німеччині: як вступити до університету та отримати стипендію українцям

Що варто знати студентам під час вступу до вузів Німеччини / Фото: Pexels
Українці продовжують адаптуватися за кордоном, куди переїхали тимчасово через агресію РФ. Серед них не лише мами з маленькими з дітьми, а й студенти, які шукають можливості навчання в ЗВО. Як обрати та вступити до навчального закладу, розповіли на сторінці в Instagram Німецької громадської організації ABLE e.V.
Як обрати навчальний заклад?
Перелік німецьких вишів знайдете на порталі Hochschulkompass. Опісля відкрийте сайт бажаного ЗВО, щоб дізнатися дати вступної кампанії. Зазвичай вона триває з 1 квітня до 15 липня та з 1 жовтня до 15 грудня.
Якщо ви маєте український диплом про освіту, перевірте на платформі Anabin його актуальність в Німецьких навчальних закладах.
Чим відрізняються коледжі від університетів у Німеччині?
Коледжі в Німеччині (Berufsakademien, Berufschulen та Fachschulen) пропонують виключно професійну освіту. До вишів відносяться класичні університети та профільні заклади:
- Університети прикладних наук.
- Технічні університети.
- Школи образотворчих мистецтв та музики.
- Медичні університети.
- Теологічні університети.
- Педагогічні університети.
Які існують коледжі?
У коледжах типів Berufsakademien, Berufsschulen та Hochschulen dual навчання триває 3 роки.
Навчання складається з теоретичних занять (3 місяці) та стажування в німецьких компаніях. План практичних занять заклад погоджує з роботодавцем.
В коледжах Fachschulen та Fachakademien студенти навчаються від 1 до 2 років. Навчання є очної та заочної форми. Це спеціалізовані освітні заклади для продовження професійної освіти. Видані дипломи закладів еквівалентні магістерським та бакалаврським.
Щоб вступити до Fachschulen чи Fachakademien, необхідно пройти підготовку до вишу в навчальному закладі Studienkolleg.
Які документи для вступу потрібні?
Необхідні документи для вступу на бакалаврську програму:
- Паспорт.
- Атестат (11 класів) та додаток з оцінками.
- Біографія.
- Мотиваційний лист.
- Мовний сертифікат.
Для магістерської програми вимагають рекомендації від викладачів чи роботодавців, а ще диплом бакалавра та додаток з оцінками.
Рекомендують перевіряти вимоги перед вступом на сайті кожного ЗВО. Документи українською мовою слід перекласти в присяжних перекладачів або завірити нотаріально.
Як отримати стипендію?
Шукайте стипендіальні можливості на платформах DAAD, Stiftungssuche, Stipendienlotse та myStipendium. Не забудьте, що для отримання стипендії, необхідно подавати документи: біографію, мотиваційний лист, документи про статус студента в Німеччині, табель, грамоти та сертифікати (за наявності).
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