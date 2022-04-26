Обучение в Германии: как поступить в университет и получить стипендию украинцам

Что стоит знать студентам при поступлении в вузы Германии / Фото: Pexels

Украинцы продолжают адаптироваться за границей, куда переехали временно из-за агрессии РФ. Среди них не только мамы с маленькими детьми, но и студенты, которые ищут возможность учиться в вузах. Как выбрать и поступить в учебное заведение, рассказали на странице в Instagram Немецкой общественной организации ABLE e.V.

Как выбрать учебное заведение?

Список немецких вузов найдете на портале Hochschulkompass. Затем откройте сайт желаемого вуза, чтобы узнать даты вступительной кампании. Обычно она длиться с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 15 декабря.

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Если у вас есть украинский диплом о высшем образовании, проверьте на платформе Anabin его актуальность в Немецких учебных заведениях.

Чем отличаются колледжи от университетов в Германии?

Колледжи в Германии (Berufsakademien, Berufschulen и Fachschulen) предлагают исключительно профессиональное образование. К вузам относятся классические университеты и профильные заведения:

университеты прикладных наук;

технические университеты;

школы искусств и музыки;

медицинские университеты;

теологические университеты;

педагогические университеты.

Какие колледжи существуют?

В коллежах типов Berufsakademien, Berufsschulen и Hochschulen dual обучение длится 3 года.

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Обучение состоит из теоретических занятий (3 месяца) и стажировки в немецких компаниях. План практических занятий колледж согласовывает с работодателем.

В колледжах Fachschulen и Fachakademien студенты учатся от 1 до 2 лет. Обучение есть очной и заочной формы. Это специализированные образовательные учреждения для продолжения профессионального образования. Выданные дипломы в колледжах эквивалентны магистерским и бакалаврским.

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Чтобы поступить в Fachschulen или Fachakademien, необходимо пройти подготовку в учебном заведении Studienkolleg.

Какие документы нужны?

Необходимые документы для поступления на бакалаврскую программу:

паспорт;

аттестат (11 классов) и дополнение с оценками;

биография;

мотивационное письмо;

языковой сертификат.

Для магистерской программы требуются рекомендации от преподавателей или работодателей, а еще диплом бакалавра и дополнение с оценками.

Рекомендуют проверять требования перед поступлением на сайте каждого вуза. Документы на украинском языке следует перевести у присяжных переводчиков или заверить нотариально.

Как получить стипендию?

Ищите стипендиальные возможности на платформах DAAD, Stiftungssuche, Stipendienlotse и myStipendium. Не забудьте, что для получения стипендии необходимо подавать документы: биографию, мотивационное письмо, документы о статусе студента в Германии, табель, грамоты и сертификаты (при наличии).

Если вас интересует, как оформить ребенка в немецкую школу – читайте предыдущую публикацию "Сегодня".