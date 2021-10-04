Образ дня: Тіна Кароль в сукні з органічних конопель (фото)

Тіна Кароль в сукні бренду Hempful / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль, яка нещодавно розповіла, що носить завжди в сумці, опублікувала нову зйомку. Співачка виклала в своєму Instagram-акаунті нові фото, на яких позує в білій сукні.

/ Фото: instagram.com/tina_karol

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Артистка з'явилася в дуже романтичному образі. Судячи з геолокації поста, зйомка проходила в Нью-Йорку.

/ Фото: instagram.com/tina_karol

/ Фото: instagram.com/tina_karol

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Кадри зі зйомки були опубліковані Тіною як анонс до виходу нового альбому співачки. Про це вона і розповіла підписникам, залишивши частку інтриги:

Невичерпне джерело натхнення – наша взаємність. Ви готові до нового альбому? Який він буде, як думаєш? Ось ще пару рядків головоломки: У тьмяному світлі фар Поцілунок на фарт ...

Для фотосесії Кароль обрала сукню українського молодого бренду Hempful. Цікаво, що весь одяг бренду створюється з органічно вирощених конопель. Таким чином дизайнер і засновниця Hempful фотограф Інна Постникова розвиває новий для України напрям – усвідомлену моду.

/ Фото: instagram.com/tina_karol

Справа в тому, що в процесі вирощування конопель необхідно менше води і площі. Також цей матеріал не вибагливий у догляді. Таким чином одяг не просто унікальний, а й довговічний.

/ Фото: instagram.com/tina_karol

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