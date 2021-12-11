Образ дня: Настя Каменських показала фігуру в спокусливій сукні (фото)

Настя Каменських у ефектній сукні на шоу "МАСКА" / Фото: пресслужба

Сьогодні, 11 грудня, о 21:00 в ефірі каналу "Україна" вийде восьмий випуск грандіозного шоу "МАСКА". Настя Каменських, яка раніше блищала в ефектному образі, з'явиться у чорній міні-сукні оригінального крою.

Силуетну сукню з відкритими плечима та незвичайною бахромою з камінням співачка доповнила яскравими туфлями-човниками рожевого кольору і стриманими мерехтливими прикрасами – ланцюжком на шиї та кільцями.

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Настя Каменських у ефектній сукні на шоу "МАСКА" / Фото: пресслужба

Акцентом у образі став макіяж очей у стилі металік, а для макіяжу губ артистка вибрала помаду нюдового кольору.

На знімальному майданчику шоу "МАСКА" Настя розповіла, які виступи найбільше вражають її.

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Звичайно, коли ти дивишся на маску, як на витвір мистецтва, це справді вражає. Але не можу сказати, що мені подобаються лише яскраві костюми і немає різниці, що вони там співають. Я також оцінюю номер. Наприклад, я не можу зрозуміти, хто Тигр – крім того, що у його костюмі спекотно та важко, він ще й скаче, танцює. Також завжди чекаю на виступ Горили, а ще дуже цікаво подивитися, який номер нам сьогодні підготував Мухомор, бо цей учасник – справжній хамелеон, – зазначила зірка.

Настя Каменських у ефектній сукні на шоу "МАСКА" / Фото: пресслужба

Нагадаємо, Настя Каменських разом зі своїми колегами зірковими детективами Олею Поляковою, Олегом Винником, Андрієм Данилком та DZIDZIO розгадує знаменитостей під масками у другому сезоні масштабного проекту каналу "Україна".

Дивіться новий випуск найзірковішого та найзагадковішого на українському телебаченні шоу "МАСКА" сьогодні, 11 грудня, о 21:00 на каналі "Україна"!

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