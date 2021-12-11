Образ дня: Настя Каменских показала фигуру в соблазнительном платье – фото

Настя Каменских в эффектном платье на шоу "МАСКА" / Фото: пресс-служба

Сегодня, 11 декабря, в 21:00 выйдет в эфире канала "Украина" восьмой выпуск грандиозного шоу "МАСКА". Настя Каменских, которая ранее блистала в эффектном образе, появится в черном мини-платье оригинального кроя.

Силуэтное платье с открытыми плечами и необычной бахромой с камнями певица дополнила яркими туфлями-лодочками розового цвета и сдержанными мерцающими украшениями – цепочкой на шее и кольцами.

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Настя Каменских в эффектном платье на шоу "МАСКА" / Фото: пресс-служба

Акцентом в образе стал макияж глаз в стиле металлик, а для макияжа губ артистка выбрала помаду нюдового цвета.

На съемочной площадке шоу "МАСКА" Настя рассказала, какие выступления впечатляют ее больше всего.

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Конечно, когда ты смотришь на маску, как на произведение искусства, это действительно впечатляет. Но не могу сказать, что мне нравятся только яркие костюмы и нет разницы, что они там поют. Я также оцениваю и номер. Например, я не могу понять, кто в Тигре – кроме того, что в его костюме жарко и тяжело, он еще и скачет, танцует. Также всегда жду выступление Гориллы, а еще очень интересно посмотреть, какой номер нам сегодня подготовил Мухомор, потому что этот участник – настоящий хамелеон, – отметила звезда.

Настя Каменских в эффектном платье на шоу "МАСКА" / Фото: пресс-служба

Напомним, Настя Каменских вместе со своими коллегами звездными детективами Олей Поляковой, Олегом Винником, Андреем Данилко и DZIDZIO разгадывает знаменитостей под масками во втором сезоне масштабного проекта канала "Украина".

Смотрите новый выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "МАСКА" сегодня, 11 декабря, в 21:00 на канале "Украина"!

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