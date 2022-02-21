Образ дня: Олена Зеленська у смарагдовому костюмі зі спідницею-міді

Олена Зеленська у смарагдовому костюмі зі спідницею-міді / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Нещодавно ми говорили про кращі образи Олени Зеленської. А сьогодні, схоже, цей список поповнився ще одним луком, в якому дружина президента відвідала захід з ініціативи молодіжного руху Teenergizer та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), повідомляє president.gov.ua.

Перша леді України взяла участь у відкритому діалозі із молоддю "Турбота про ментальне здоров'я". На заході представники молоді, державних, міжнародних та неурядових організацій та українські знаменитості поговорили про проблеми психічного здоров'я, з якими сьогодні часто зустрічається молодь.

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Олена Зеленська у смарагдовому костюмі зі спідницею-міді / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Не можна не відзначити, що Олена Зеленська виглядала чудово в елегантному смарагдовому костюмі зі спідницею-міді прямого крою та піджаком із поясом. Під вбрання перша леді одягла темні колготи та бежеві туфлі, показавши тим самим один із способів, як носити колготки з контрастним взуттям. Волосся дружини президента було акуратно зібрано ззаду з традиційним проділом праворуч. До речі, паперову папку теж було підібрано під колір костюма.

Олена Зеленська у смарагдовому костюмі зі спідницею-міді / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

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Скаржитися на тривогу, поганий настрій, сум у нашому суспільстві не дуже заведено. І особливо коли ти – молодий чоловік, підліток. "Ну які в тебе можуть бути серйозні тривоги?" – каже традиційне суспільство. Та це – знецінення проблеми. Бо минулої осені ЮНІСЕФ вкотре досліджував ментальне здоров'я підлітків та молоді у 21 країні. Кожний п'ятий опитувань віком від 15 до 24 років зізнався, що відчувається пригніченим і не відчуває наснаги до жодних справ. Особливо на тлі пандемії, коли "зламався" звичайний режим, спосіб життя, хтось із близьких захворів, втративши роботу.

– наголосила під час виступу дружина Президента.

Команда молодіжного руху Teenergizer розповіла про безкоштовні онлайн-консультації, які організація надає на сайті. Фактично з початку пандемії ЮНІСЕФ разом із Teenergizer впроваджують проект із удосконалення такої допомоги.

Олена Зеленська у смарагдовому костюмі зі спідницею-міді / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

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Також учасники діалогу обговорили розширення доступу до безкоштовної психологічної підтримки молоді на державному рівні, щоб у кожного, хто потребує допомоги підлітка, була можливість отримувати потрібні послуги та підтримку.

Перша леді взяла участь у відкритому діалозі з молоддю "Турбота про ментальне здоров'я" / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

У свою чергу Міністерство охорони здоров'я анонсувало відновлення діяльності молодіжної групи, яка працюватиме над відповідними рішеннями на державному рівні. Молоді запропонували ділитися своєю думкою та власними ідеями щодо покращення ментального здоров'я українців.

За одним із визначень ментальне здоров'я – це не коли немає стресів зовсім (такого не буває), а коли людина підготовлена, щоб їм протистояти, та відчуває підтримку суспільства.

– додала перша леді.

Перша леді взяла участь у відкритому діалозі з молоддю "Турбота про ментальне здоров'я" / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Перша леді взяла участь у відкритому діалозі з молоддю "Турбота про ментальне здоров'я" / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Зазначимо, що зараз ми переживаємо період, коли всім потрібна психологічна допомога і підтримка. Читайте, як відновити сили та зберегти емоційний баланс у ці нелегкі часи – поради психолога.

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