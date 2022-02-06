Перша леді України: дивіться найкращі образи іменинниці Олени Зеленської

Дружина президента України завжди виглядає елегантно та стильно, хоча й частенько потрапляє під шквали критики та обурення. На честь дня народження Олени Зеленської обрали її найкращі фото. Дивіться!
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: vogue.ua
Сьогодні, 6 лютого, 44 роки виповнилося першій леді України – Олені Зеленській. Дружину вже привітав президент Володимир Зеленський дуже зворушливим постом у своїх офіційних соцмережах.
Володимир опублікував ніжне фото Олени у променях заходу сонця. Під фото президент написав:
Моє кохання. У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати... але ми не одні. Як завжди останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш:
Я тобі…
Ну дуже…
Я без тебе.
Ну, ніяк…
У нас такі чудові…
Ну двоє…
Схожі, звичайно, на…
Ну як дві краплі…
Пам'ятаю, вперше я тобі побачивши ще в...
Ну давненько
Ну й одразу в тобі…
Ну по вуха
А потім разом грали в...
Ну командою
І, звичайно, ми всіх…
Ну а навіщо приховувати?
А потім створили...
Ну 95-й…
І знов усіх…
Бачиш, я вже не сховаю
А потім я став...
Ну ніби як головним
А ти…
Ну ніби як першою
І всі ці роки ми з тобою...
Ну, ти зрозуміла…
Тож мені без тебе.
Ну я це розумію.
З днем народження, моє кохання! Я тобі дуже…
Не знаю як там хто.
Але ми одне одного зрозуміли!
Нагадаємо, Олена народилася 1978 року в Кривому Розі. Разом із Володимиром вони навчалися у паралельних класах гімназії № 95. Спілкуватися з ним, щоправда, вона почала пізніше, коли була студенткою будівельного факультету Криворізького національного університету.
Олена та Володимир Зеленські / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Володимир довго впадав за дівчиною, поки не домігся взаємності. Пара зустрічалася 8 років, поки не побралися у 2003 році. Подружжя виховує двох дітей: 9-річного Кирила та 17-річну Олександру.
Сім'я Зеленських / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
До того як стати першою леді України, Олена писала сценарії для Студії "Квартал-95". Зі стартом президентських перегонів у 2019 році Олені довелося стати публічною фігурою, хоча вона, за власними твердженнями, цьому чинила опір.
Сьогодні Зеленська супроводжує президента України у закордонних візитах, та веде активну роботу у різних напрямках, серед яких – реформа у шкільному харчуванні та запуск українських аудіогідів у всьому світі.
Олена Зеленська у зйомці для Vogue / Фото: vogue.ua
Ми давно зауважили, що перша леді України віддає перевагу одягу українських дизайнерів та обирає їхнє вбрання для офіційних зустрічей. Зібрали найкращі образи Олени на честь її свята.
Олена Зеленська у зйомці для Vogue / Фото: vogue.ua
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
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Юлія Ткачук
Team Lead Life Сьогодні
Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua. Більше статей автора