Перша леді України: дивіться найкращі образи іменинниці Олени Зеленської

Дружина президента України завжди виглядає елегантно та стильно, хоча й частенько потрапляє під шквали критики та обурення. На честь дня народження Олени Зеленської обрали її найкращі фото. Дивіться!

Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: vogue.ua

Сьогодні, 6 лютого, 44 роки виповнилося першій леді України – Олені Зеленській. Дружину вже привітав президент Володимир Зеленський дуже зворушливим постом у своїх офіційних соцмережах.

Володимир опублікував ніжне фото Олени у променях заходу сонця. Під фото президент написав:

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Моє кохання. У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати... але ми не одні. Як завжди останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш: Я тобі… Ну дуже… Я без тебе. Ну, ніяк… У нас такі чудові… Ну двоє… Схожі, звичайно, на… Ну як дві краплі… Пам'ятаю, вперше я тобі побачивши ще в... Ну давненько Ну й одразу в тобі… Ну по вуха А потім разом грали в... Ну командою І, звичайно, ми всіх… Ну а навіщо приховувати? А потім створили... Ну 95-й… І знов усіх… Бачиш, я вже не сховаю А потім я став... Ну ніби як головним А ти… Ну ніби як першою І всі ці роки ми з тобою... Ну, ти зрозуміла… Тож мені без тебе. Ну я це розумію. З днем народження, моє кохання! Я тобі дуже… Не знаю як там хто. Але ми одне одного зрозуміли!

Нагадаємо, Олена народилася 1978 року в Кривому Розі. Разом із Володимиром вони навчалися у паралельних класах гімназії № 95. Спілкуватися з ним, щоправда, вона почала пізніше, коли була студенткою будівельного факультету Криворізького національного університету.

Олена та Володимир Зеленські / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

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Володимир довго впадав за дівчиною, поки не домігся взаємності. Пара зустрічалася 8 років, поки не побралися у 2003 році. Подружжя виховує двох дітей: 9-річного Кирила та 17-річну Олександру.

Сім'я Зеленських / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

До того як стати першою леді України, Олена писала сценарії для Студії "Квартал-95". Зі стартом президентських перегонів у 2019 році Олені довелося стати публічною фігурою, хоча вона, за власними твердженнями, цьому чинила опір.

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Сьогодні Зеленська супроводжує президента України у закордонних візитах, та веде активну роботу у різних напрямках, серед яких – реформа у шкільному харчуванні та запуск українських аудіогідів у всьому світі.

Олена Зеленська у зйомці для Vogue / Фото: vogue.ua

Ми давно зауважили, що перша леді України віддає перевагу одягу українських дизайнерів та обирає їхнє вбрання для офіційних зустрічей. Зібрали найкращі образи Олени на честь її свята.

Олена Зеленська у зйомці для Vogue / Фото: vogue.ua

Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official 1 /20

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