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Перша леді України: дивіться найкращі образи іменинниці Олени Зеленської

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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МаленькийСереднійВеликий
6 лютого, 11:33
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Дружина президента України завжди виглядає елегантно та стильно, хоча й частенько потрапляє під шквали критики та обурення. На честь дня народження Олени Зеленської обрали її найкращі фото. Дивіться!
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: vogue.ua

Сьогодні, 6 лютого, 44 роки виповнилося першій леді України – Олені Зеленській. Дружину вже привітав президент Володимир Зеленський дуже зворушливим постом у своїх офіційних соцмережах.

Володимир опублікував ніжне фото Олени у променях заходу сонця. Під фото президент написав:

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Моє кохання. У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати... але ми не одні. Як завжди останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш:

Я тобі…

Ну дуже…

Я без тебе.

Ну, ніяк…

У нас такі чудові…

Ну двоє…

Схожі, звичайно, на…

Ну як дві краплі…

Пам'ятаю, вперше я тобі побачивши ще в...

Ну давненько

Ну й одразу в тобі…

Ну по вуха

А потім разом грали в...

Ну командою

І, звичайно, ми всіх…

Ну а навіщо приховувати?

А потім створили...

Ну 95-й…

І знов усіх…

Бачиш, я вже не сховаю

А потім я став...

Ну ніби як головним

А ти…

Ну ніби як першою

І всі ці роки ми з тобою...

Ну, ти зрозуміла…

Тож мені без тебе.

Ну я це розумію.

З днем народження, моє кохання! Я тобі дуже…

Не знаю як там хто.

Але ми одне одного зрозуміли!

Нагадаємо, Олена народилася 1978 року в Кривому Розі. Разом із Володимиром вони навчалися у паралельних класах гімназії № 95. Спілкуватися з ним, щоправда, вона почала пізніше, коли була студенткою будівельного факультету Криворізького національного університету.

Олена та Володимир Зеленські
Олена та Володимир Зеленські / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

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Володимир довго впадав за дівчиною, поки не домігся взаємності. Пара зустрічалася 8 років, поки не побралися у 2003 році. Подружжя виховує двох дітей: 9-річного Кирила та 17-річну Олександру.

Сім'я Зеленських
Сім'я Зеленських / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

До того як стати першою леді України, Олена писала сценарії для Студії "Квартал-95". Зі стартом президентських перегонів у 2019 році Олені довелося стати публічною фігурою, хоча вона, за власними твердженнями, цьому чинила опір.

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Сьогодні Зеленська супроводжує президента України у закордонних візитах, та веде активну роботу у різних напрямках, серед яких – реформа у шкільному харчуванні та запуск українських аудіогідів у всьому світі.

Олена Зеленська у зйомці для Vogue
Олена Зеленська у зйомці для Vogue / Фото: vogue.ua

Ми давно зауважили, що перша леді України віддає перевагу одягу українських дизайнерів та обирає їхнє вбрання для офіційних зустрічей. Зібрали найкращі образи Олени на честь її свята.

Олена Зеленська у зйомці для Vogue
Олена Зеленська у зйомці для Vogue / Фото: vogue.ua

Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської | Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської | Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської | Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської | Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської | Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської | Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської | Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської | Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської | Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської | Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської | Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської | Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської | Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської | Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської | Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської | Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської | Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської | Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської | Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської | Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Найкращі образи іменинниці Олени Зеленської / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
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Читайте також: Найромантичніші фото першої леді з іменинником дня Володимиром Зеленським

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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