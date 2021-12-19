Образ дня: Олена Зеленська у білому пальті прийшла на відкриття святкового містечка

Олена та Володимир Зеленські на відкритті святкового містечка / Фото: president.gov.ua

Вчора ввечері, напередодні дня святого Миколая, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прийняли участь у відкритті святкового містечка.

Новорічна локація під назвою "Микола приймає друзів" знову працюватиме для дорослих та дітей на вулиці Банковій у Києві, що біля Офісу президента.

Реклама

Олена та Володимир Зеленські на відкритті святкового містечка / Фото: president.gov.ua

На відкритті заходу відбувся виступ Київського академічного театру українського фольклору "Берегиня" та Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. Павла Вірського.

Подружжя поспілкувалося з гостями, що відвідали відкриття майданчика. Під час свята було запалено вогні головної ялинки країни.

Реклама

Варто зазначити, що цього року ялинку прикрасили 125 іграшок, у дизайні яких були використані малюнки дітей із особливими освітніми потребами.

Олена та Володимир Зеленські на відкритті святкового містечка / Фото: president.gov.ua

На території містечка працюватиме безкоштовна інклюзивна ковзанка, карусель, резиденція Святого Миколая, обладнані новорічні фотозони, ялинковий ярмарок та торгові будиночки із сувенірами та ласощами.

Реклама

Для події перша леді України обрала оверсайз біле пальто із чорними гудзиками. Його вона одягла поверх чорного гольфу та спідниці, разом із шкіряними чоботями на невеликому підборі та з гострим носком.

Олена та Володимир Зеленські на відкритті святкового містечка / Фото: president.gov.ua

Волосся Зеленська як завжди уклала в легкі локони з проділом на лівий бік. У макіяжі Олена залишилася вірною собі – нейтральні відтінки з акцентом на очах.

Олена та Володимир Зеленські на відкритті святкового містечка / Фото: president.gov.ua

Читайте також: