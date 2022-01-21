Обіймайтеся на здоров'я – чим корисні дотики та скільки обіймашок потрібно для щастя

Лікарі та психологи радять – обіймайтеся на здоров'я, це корисно / Фото: Колаж: Сьогодні

Саме 7 обіймів на день – зовсім не обов'язково, обіймайтеся більше і частіше, але з тими, з ким вам хочеться і з ким приємно, інакше ефекту не буде. Сьогодні, 21 січня – День обіймів : разом з експертами розуміємо, чим корисні обіймашки та дотики, і чи варто примушувати себе обійматися, якщо дотики вам не подобаються.

Чим корисні обійми і чому вони такі важливі

Обійматися дійсна корисно, зазначає психолог, психотерапевт, кандидат психологічних наук Марина Діденко. Адже при дотику та взаємодії з приємними нам образами або людьми виділяється гормон окситоцин – так званий гормон щастя .

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Марина Діденко / Фото: пресслужба

Поспостерігайте за маленькими дітьми: якщо їм погано, вони просяться на ручки або хочуть, щоб хтось із рідних їх обійняв, після цього дитина одразу заспокоюється. Або діти часто можуть ходити з улюбленою м'якою іграшкою та обіймати її, це теж дарує відчуття безпеки та заспокоює.

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Кандидат медичних наук, акушер-гінеколог, ендокринолог Ганна Шаргородська також наголошує на важливості гормону окситоцину – недарма його називають "молекулою кохання". Саме він активує пролактин, без якого неможливо вигодувати грудьми малюка.

Анна Шаргородська / Фото: пресслужба

Окситоцин, який виробляється в гіпоталамусі, відділі головного мозку, при обіймах та поцілунках, також допомагає регулювати поведінку та соціальні контакти. Природно, крім окситоцину, є й інші "гормони щастя" – дофамін, серотонін та ендорфін – які допомагають нам почуватися краще, радісніше, захищеніше, успішніше тощо.

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Не дивуйтеся, але гормони відповідають за те, наскільки ми задоволені своїм життям, який у нас настрій та наскільки ми впевнені у собі. Крім гарного настрою, ці гормони допомагають краще концентруватись, дають оптимізм, заряджають організм енергією. І гормональний профіль можна змінити за допомогою формування корисних звичок та способу життя.

Діти часто обіймають тварин або ходять в обійми з улюбленою іграшкою – це їх заспокоює / Фото: freepik.com

Тому людям, які соромляться обійматися, цілуватися або взагалі виявляти свої емоції, варто постаратися змінити свої звички. Але це не означає, що потрібно змушувати людину "виконувати денний план" щодо обіймів або безцеремонно лізти самому його або її обіймати.

А якщо людина не любить обійматися, чи варто лізти з обіймами?

Ні, змушувати обійняти вас у відповідь нікого не можна і не треба. Тому що люди різні і у кожної людини своя зона комфорту, на яку вона готова (або не готова) підпустити інших. Тут може бути кілька причин.

По-перше, це справді звички з дитинства, я б не говорила саме про перенесені людиною психологічні травми, хоча може бути і вони, – каже Марина Діденко. – А скоріше річ у тому, що у дитинстві дитину ніхто не обіймав, батьки були емоційно холодними або не мали цінності тактильної взаємодії.

І таких людей дуже багато, адже наших бабусь, а іноді й батьків часто ніхто не обіймав, бо на це фізично не було часу і це не було прийнято. Тому не потрібно когось звинувачувати, кожна епоха має свої особливості виховання.

Є люди, які при зустрічі з усіма обіймаються, а тримають дистанцію, і те, і інше – нормально / Фото: freepik.com

По-друге, це може бути індивідуальна особливість людини, сприйняття її інтимного простору і кого вона в нього впускає, або культурна особливість. Є люди, які при зустрічі з усіма обіймаються, а є такі, що тримають дистанцію, і один й інший прояв є нормою. Головне, щоб усе відбувалося за взаємною згодою. Не потрібно змушувати дитину обіймати родичів, якщо вона цього не хоче.

З ким краще обійматись, щоб був ефект?

Обійматись потрібно з тими, з ким вам хочеться і з ким вам приємно. Тут важливо орієнтуватися на внутрішні відчуття. З обіймами, як з будь-якими іншими процесами, якщо примушувати себе, ефекту не буде.

У мене, наприклад, є клієнти, які просять їх обійняти після консультації, особливо якщо порушувалося якесь важке, емоційне питання, – каже Марина Діденко. – Звичайно, це відбувається не відразу, а після тривалої терапії, коли вже встановлено довіру, але це людей заземлює, заспокоює.

Згадайте кадри з різних фільмів, де, наприклад, сталася якась катастрофа, там поліцейські чи медики завжди закутують героїв у ковдру, навіть якщо на вулиці тепло. Таким чином вони створюють для постраждалих "ефект обіймів", які заспокоюють та дарують відчуття безпеки.

Що робити, якщо партнер не любить обійматись?

Що ж порадити людині в парі, якщо один не любить обійматися, а його чи її половинці це потрібно? Домовлятися та пояснити свою потребу. Найімовірніше, партнер чи ваші приятелі, колеги, які не люблять обійматися, можуть не розуміти, що іншій людині це важливо.

Якщо партнер не обіймається, а вам дуже хочеться, то домовтеся про якийсь ритуал, наприклад, обійматися щоранку / Фото: freepik.com

Для початку озвучте свою потребу, а потім домовтесь про якийсь ритуал, наприклад, що ви обійматиметеся щоранку або, навпаки, увечері при поверненні додому. Поступово це стане звичкою і тоді не викликатиме негативу.

Скільки разів на день потрібно обійматися? Питання спірне, якщо вам подобаються обіймашки, то ви ж не рахуватимете їх, правда? А якщо людині некомфортно, то, як уже було сказано, не варто тиснути і наполягати. Просто слідуйте своїм відчуттям і не забувайте про почуття тих, кого обіймаєте.

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