Обнимайтесь на здоровье – чем полезны прикосновения и сколько обнимашек нужно для счастья

Врачи и психологи советуют - обнимайтесь на здоровье, это полезно / Фото: Коллаж: Сегодня

Именно 7 объятий в день – вовсе не обязательно, обнимайтесь больше и чаще, но с теми, с кем вам хочется и с кем приятно, иначе эффекта не будет. Сегодня, 21 января – День объятий: вместе с экспертами разбираемся, чем полезны обнимашки и прикосновения и стоит ли себя заставлять обниматься, если прикосновения вам не нравятся.

Чем полезны объятия и почему они так важны

Обниматься действительна полезно, отмечает психолог, психотерапевт, кандидат психологических наук Марина Диденко. Ведь при прикосновениях и взаимодействии с приятными нам образами или людьми выделяется гормон окситоцин – так называемый гормон счастья.

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Марина Диденко / Фото: пресс-служба

Понаблюдайте за маленькими детьми: если им плохо они просятся на ручки или хотят, чтобы кто-то из родных их обнял, после этого ребенок сразу успокаивается. Или дети часто могут ходить с любимой мягкой игрушкой и обнимать ее, это тоже дарит ощущение безопасности и успокаивает.

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Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, эндокринолог Анна Шаргородская также отмечает важность гормона окситоцина – недаром его называют "молекулой любви". Именно он активирует пролактин, без которого невозможно вскормить грудью малыша.

Анна Шаргородская / Фото: пресс-служба

Окситоцин, который вырабатывается в гипоталамусе, отделе головного мозга при объятиях и поцелуях, также помогает регулировать поведение и социальные контакты. Естественно, помимо окситоцина есть и другие "гормоны счастья" – дофамин, серотонин и эндорфин – которые помогают нам чувствовать себя лучше, радостнее, защищеннее, успешнее и т.д.

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Не удивляйтесь, но гормоны отвечают за то, насколько мы удовлетворены своей жизнью, какое у нас настроение и насколько мы уверены в себе. Помимо хорошего настроения, эти гормоны помогают лучше концентрироваться, дают оптимизм, заряжают организм энергией. И гормональный профиль можно изменить с помощью формирования полезных привычек и образа жизни.

Дети часто обнимают животных или ходят в обнимку с любимой игрушкой – это их успокаивает / Фото: freepik.com

Поэтому людям, которые стесняются обниматься, целоваться или вообще проявлять свои эмоции, стоит постараться изменить свои привычки. Но это не означает, что нужно заставлять человека "выполнять дневной план" по объятиям или бесцеремонно лезть самому его или ее обнимать.

А если человек не любит обниматься, то стоит ли лезть с объятиями?

Нет, заставлять обнять вас в ответ никого нельзя и не нужно. Так как люди разные и у каждого человека своя зона комфорта, на которую он готов (либо не готов) подпустить других. Здесь может быть несколько причин.

Во-первых, это действительно привычки с детства, я бы не говорила именно о перенесенных человеком психологических травмах, хотя может быть и они,-говорит Марина Диденко,- а скорее дело в том, что в детстве ребенка никто не обнимал, родители были эмоционально холодными или не имели ценности тактильного взаимодействия.

И таких людей очень много, ведь наших бабушек, а иногда и родителей часто никто не обнимал, потому что на это физически не было времени и это было не принято. Поэтому не нужно кого-либо винить, каждая эпоха имеет свои особенности воспитания.

Есть люди, которые при встрече со всеми обнимаются, а есть держащие дистанцию, и то, и другое – нормально / Фото: freepik.com

Во-вторых, это может быть индивидуальная особенность человека, восприятие его интимного пространства и кого он в него впускает, или культурная особенность. Есть люди, которые при встрече со всеми обнимаются, а есть держащие дистанцию, и одно и другое проявление является нормой. Главное, чтобы все происходило по взаимному согласию. Не нужно заставлять ребенка обнимать родственников, если он этого не хочет.

С кем лучше обниматься, чтобы был эффект?

Обниматься нужно с теми, с кем вам хочется и с кем вам приятно. Здесь важно ориентироваться на внутренние ощущения. С объятиями, как с любыми другими процессами, если себя принуждать, эффекта не будет.

У меня, например, есть клиенты, которые просят их обнять после консультации, особенно если поднимался какой-то трудный, эмоциональный вопрос,- говорит Марина Диденко,- конечно это происходит не сразу, а после длительной терапии, когда уже установлено доверие, но это людей заземляет, успокаивает.

Вспомните кадры из разных фильмов, где, например, произошла какая-то катастрофа, там полицейские или медики всегда закутывают героев в одеяло, даже если на улице тепло. Таким образом они создаются для пострадавших "эффект объятий", которые успокаивают и дарят ощущение безопасности.

Что делать, если партнер не любит обниматься?

Что же посоветовать человеку в паре, если один не любит обниматься, а его или его половинке это необходимо? Договариваться и объяснить свою потребность. Скорее партнер или ваши приятели, коллеги, не любящие обниматься могут не понимать, что другому человеку это важно.

Если партнер не обнимается, а вам очень хочется, то договоритесь о каком-то ритуале, например, обниматься каждое утро / Фото: freepik.com

Для начала озвучьте свою потребность, а затем договоритесь о каком-то ритуале, например, что каждое утро вы будете обниматься или наоборот вечером возвращаться домой, постепенно это станет привычкой и тогда не будет вызывать негатива.

Сколько раз в день нужно раз обниматься? Вопрос спорный, если вам нравятся обнимашки, то вы же не будете считать их, правда? А если человеку некомфортно, то, ка уже сказано, не стоит давить и настаивать. Просто следуйте своим ощущениям и не забывайте об чувствах тех, кого обнимаете.

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