Обнимайтесь на здоровье – чем полезны прикосновения и сколько обнимашек нужно для счастья

Врачи и психологи советуют - обнимайтесь на здоровье, это полезно / Фото: Коллаж: Сегодня
Именно 7 объятий в день – вовсе не обязательно, обнимайтесь больше и чаще, но с теми, с кем вам хочется и с кем приятно, иначе эффекта не будет. Сегодня, 21 января – День объятий: вместе с экспертами разбираемся, чем полезны обнимашки и прикосновения и стоит ли себя заставлять обниматься, если прикосновения вам не нравятся.
Чем полезны объятия и почему они так важны
Обниматься действительна полезно, отмечает психолог, психотерапевт, кандидат психологических наук Марина Диденко. Ведь при прикосновениях и взаимодействии с приятными нам образами или людьми выделяется гормон окситоцин – так называемый гормон счастья.
Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, эндокринолог Анна Шаргородская также отмечает важность гормона окситоцина – недаром его называют "молекулой любви". Именно он активирует пролактин, без которого невозможно вскормить грудью малыша.
Поэтому людям, которые стесняются обниматься, целоваться или вообще проявлять свои эмоции, стоит постараться изменить свои привычки. Но это не означает, что нужно заставлять человека "выполнять дневной план" по объятиям или бесцеремонно лезть самому его или ее обнимать.
А если человек не любит обниматься, то стоит ли лезть с объятиями?
Нет, заставлять обнять вас в ответ никого нельзя и не нужно. Так как люди разные и у каждого человека своя зона комфорта, на которую он готов (либо не готов) подпустить других. Здесь может быть несколько причин.
Во-первых, это действительно привычки с детства, я бы не говорила именно о перенесенных человеком психологических травмах, хотя может быть и они,-говорит Марина Диденко,- а скорее дело в том, что в детстве ребенка никто не обнимал, родители были эмоционально холодными или не имели ценности тактильного взаимодействия.
И таких людей очень много, ведь наших бабушек, а иногда и родителей часто никто не обнимал, потому что на это физически не было времени и это было не принято. Поэтому не нужно кого-либо винить, каждая эпоха имеет свои особенности воспитания.
Во-вторых, это может быть индивидуальная особенность человека, восприятие его интимного пространства и кого он в него впускает, или культурная особенность. Есть люди, которые при встрече со всеми обнимаются, а есть держащие дистанцию, и одно и другое проявление является нормой. Главное, чтобы все происходило по взаимному согласию. Не нужно заставлять ребенка обнимать родственников, если он этого не хочет.
С кем лучше обниматься, чтобы был эффект?
У меня, например, есть клиенты, которые просят их обнять после консультации, особенно если поднимался какой-то трудный, эмоциональный вопрос,- говорит Марина Диденко,- конечно это происходит не сразу, а после длительной терапии, когда уже установлено доверие, но это людей заземляет, успокаивает.
Что делать, если партнер не любит обниматься?
Для начала озвучьте свою потребность, а затем договоритесь о каком-то ритуале, например, что каждое утро вы будете обниматься или наоборот вечером возвращаться домой, постепенно это станет привычкой и тогда не будет вызывать негатива.
Сколько раз в день нужно раз обниматься? Вопрос спорный, если вам нравятся обнимашки, то вы же не будете считать их, правда? А если человеку некомфортно, то, ка уже сказано, не стоит давить и настаивать. Просто следуйте своим ощущениям и не забывайте об чувствах тех, кого обнимаете.
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